Nuova squadra dopo l’esonero: torna subito in panchina

In Premier League non sono mancati di recenti gli scossoni in panchina, in particolare nella zona della bassa classifica. Esonero in casa Southampton: spunta un candidato a sorpresa

Un terremoto dietro l’altro in Premier League, dove nei bassifondi non mancano le squadre importanti che rischiano una clamorosa retrocessione. La lotta per non scendere in Championship è intensa e coinvolge anche nomi di rilievo.

La classifica è infatti piuttosto corta nelle zone calde e la lotta per rimanere aggrappati alla Premier si preannuncia intesa ed aperta ad ogni tipo di soluzione. Lo sanno bene anche società importanti come l’Everton e il West Ham, che sono a rischio ed avevano iniziato la stagione con ben altre ambizioni. Al momento l’ultima piazza è occupata dal Southampton, con appena 15 punti collezionati: davanti ai ‘Saints’ nelle altre due posizioni retrocessione ci sono Bournemouth e lo stesso Everton a 18. Appena fuori e raccolte in due punti si presentano invece Leeds e West Ham. Tutte squadre con ruolini di marcia problematici e che in alcuni casi hanno portato anche a drastici cambi di direzione.

Calciomercato, Southampton a caccia di un nuovo allenatore: spunta anche il nome di Marsch

Appena una settimana fa era infatti arrivato l’esonero di Jesse Marsch dalla panchina del Leeds, che nonostante il cambio ha comunque perso in casa per 0-2 anche l’ultimo turno di Premier.

Crisi che avvolge anche il Southampton ultimo, che ha perso lo scontro diretto col Wolverhampton portando al licenziamento del tecnico Nathan Jones proprio in questo fine settimana. 15 punti in 22 gare sono troppo pochi per i ‘Saints’ che hanno quindi deciso di provare a dare una scossa alla propria annata. Stando a quanto riferito da ‘The Athletic’ per sostituire l’uscente Jones, i biancorossi prenderebbero in considerazione anche il nome di Jesse Marsch, esonerato dal Leeds appena una settimana fa. I dirigenti starebbero valutando di affidargli la guida tecnica alla luce di un interesse che parte da lontano, prima anche del suo approdo a Leeds.