La pazienza è finita: esonero UFFICIALE dopo la sconfitta

Senza risultati appare inevitabile prendere decisioni anche forti. A pagare spesso sono gli allenatori e l’ultimo caso riguarda l’esonero di Jesse Marsch dalla panchina del Leeds

In Premier League è l’Arsenal di Mikel Arteta a fare l’andatura nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo. Un ko indolore visto che anche la prima inseguitrice, il Manchester City è andata al tappeto contro il Tottenham. I punti di distacco restano quindi 5 a favore dei ‘Gunners’ che hanno anche una gara in meno.

Problemi, questi relativi all’alta classifica e alla lotta al titolo, che proprio non toccano chi come il Leeds è invece in piena corsa per restare aggrappato alla categoria. I ‘Pavoni’ britannici sono al momento al 17esimo posto con appena 18 punti messi a referto ed un baratro vicinissimo alla proprie spalle. La salvezza diventa quindi obiettivo primario della squadra che nelle ultime cinque di Premier ha messo insieme appena tre punti, senza peraltro mai vincere. Solamente 4 i successi totali in stagione in campionato con l’ultimo weekend che è stato ancora una volta disastroso. In casa del Nottingham Forest, non certo una corazzata, è arrivato l’ennesimo ko che ha portato il club a prendere una decisione forte.

Calciomercato Leeds, UFFICIALE: salta la panchina di Jesse Marsch

Come spesso capita in questi casi, a pagare per i risultati negativi è proprio l’allenatore. Oggi pomeriggio è arrivato infatti l’esonero di Jesse Marsch che era arrivato nel 2022 al posto di Marcelo Bielsa.

Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato il club britannico con una nota apparsa sul proprio sito e attraverso tutti i canali social: “LUFC può confermare che l’allenatore Jesse Marsch è stato sollevato dall’incarico”. A due giorni dal recupero col Manchester United la società ha così deciso di salutare Marsch sperando in un cambio di rotta repentino per provare ad uscire da una situazione di classifica che si fa pericolosissima.