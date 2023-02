“Non confermato”: arriva la sentenza che manda via Inzaghi

L’Inter fatica contro la Sampdoria e le scelte di Inzaghi finiscono nel mirino dei tifosi: bocciatura su tutta la linea, conferma in bilico

Partita complicata per l’Inter sul campo della Sampdoria. I nerazzurri non giocano male, hanno diverse palle gol ma non riescono a sbloccarla per oltre settantacinque minuti. Così i tifosi si spazientiscono e prendono di mira le scelte di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro parte con Calhanoglu in regia, Gosens sulla sinistra e la coppia Lautaro Martinez-Lukaku in avanti. Scelte che il campo dirà non essere state azzeccate. Non per Gosens che dopo 45 minuti opachi lascia il campo in avvio di secondo tempo per far posto a Dimarco che si fa vedere subito decisamente più propositivo. Il risultato però non cambia ed allora dopo oltre un’ora di gioca arrivano altri tre cambi: entra Dzeko, tra gli altri, ma a fargli posto è Lukaku ed allora i tifosi sui social si scatenano contro il tecnico nerazzurro.

Sampdoria-Inter, bocciatura per Inzaghi: “Niente conferma”

Simone Inzaghi si prende una valanga di critiche sui social per le sue scelte di formazione e per il ritardo nell’effettuare i cambi. L’Inter a Marassi non gioca male, ma non trova il guizzo per sbloccare il risultato e l’allenatore – a detta dei tifosi – ritarda troppo le sostituzioni per provare a dare la scossa.

Ed allora ecco le critiche che un utente che accusa Inzaghi di sbagliare scelte, approccio e tattica da due anni, mentre un altro lo definisce “l’allenatore più prevedibile del mondo”. Ma di critiche ce ne sono diverse come il tifoso che non gradisce l’uscita dal campo di Lukaku quando il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0 e quello che lo indica come colpevole delle cattive prestazioni di Gosens definendolo allenatore capace di rendere brocchi i giocatori bravi. Così, tra i tanti tweet arriva anche la sentenza finale: “Inzaghi non deve essere confermato”.

Ecco una raccolta di tweet critici verso Inzaghi:

Classica partita di Inzaghi, dove dovresti vincere in ciabatte e invece sbagli le scelte, l’approccio e la tattica. Così da 2 anni — Pain (@SantinoBorrelli) February 13, 2023

Inzaghi è l'allenatore più prevedibile del mondo — ale🍍 (@4lezia) February 13, 2023

Devi vincere la partita e fai uscire Lukaku. Ora non hai più nessuna punta da fare entrare se vuoi tentare il tutto per tutto. Signori e signore SCEMONE INZAGHI#SampdoriaInter — Fabriziano (@BullaInterista) February 13, 2023

Povero #Gosens, da fenomeno all'Atalanta a una gestione del genere… #Inzaghi è un maestro nel rendere brocchi anche quelli bravi#SampdoriaInter #SampInter — Massimo Balsamo (@Massimo_Balss) February 13, 2023