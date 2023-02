Inter pronta a superare l’offerta: Mourinho è (ancora) nei guai

L’Inter è in agguato in vista della prossima estate: il club nerazzurro è pronto a beffare nuovamente la Roma

La Roma è alle prese con diversi rinnovi di contratto dopo la vicenda Zaniolo e gli strascichi della cessione – direzione Galatasaray – dell’attaccante classe ’99.

Il rapporto tra le parti non era più sostenibile, con il giocatore che aveva chiesto di essere ceduto nella finestra invernale del mercato. Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth in Premier League, mentre con il Milan non si è trovata la quadra su formula e prezzo tra le due società. Così l’ex Inter ha accettato la destinazione Galatasaray e proverà a rilanciarsi in Turchia per ritrovare la Nazionale e magari tornare un giorno in Serie A da protagonista. Adesso per il GM Pinto c’è un’altra grana e ha il nome e il cognome di Chris Smalling. L’inglese è una delle colonne della formazione di Mourinho e il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno con la società capitolina. Nell’accordo attuale tra l’ex Manchester United e la Roma c’è una clausola di rinnovo automatico – al raggiungimento delle 50% delle presenze complessive in stagione – che è già scattata ma è esercitabile soltanto dal difensore.

Calciomercato Inter, Smalling come Mkhitaryan: la Roma trema

Pinto e la dirigenza romanista sono stati sempre piuttosto chiari con Smalling: la volontà della società è quella di continuare il matrimonio e prolungare il contratto con il 33enne centrale.

Il GM giallorosso intanto manda segnali al giocatore: “Tutte e due le parti vogliono continuare insieme. Ci sarà tempo per parlare e questa clausola dà a lui il potere di decidere se rimanere o meno“, ha sottolineato Pinto in una recente dichiarazioni sul futuro dell’inglese. Sul piatto ci sarebbe un biennale fino al 2025 a circa 5 milioni di euro a stagione, mentre Smalling percepisce attualmente un ingaggio da oltre 3,5 milioni all’anno. Prossimamente sono in programma dei nuovi contatti con l’entourage dell’ex United, con la Roma che spera di sbrogliare la matassa e blindare uno dei senatori dell’undici di Mourinho. Pinto non perde la fiducia, ma allo stesso tempo l’interesse delle altre big italiane (Inter e Juventus in primis) lascia più di qualche ombra sul futuro del giocatore. La paura della Roma è che si ripeta un nuovo caso Mkhitaryan, perso l’estate scorsa a parametro zero dopo il blitz dell’Inter che gli offriva un contratto più oneroso. Il club nerazzurro sarebbe in prima linea su Smalling e pronta ad ingolosire il difensore con un ingaggio più alto rispetto all’offerta della Roma, considerando che l’inglese resta uno dei primi nomi sulla lista di Ausilio e Marotta soprattutto se anche de Vrij – dopo Skrinair – dovesse dare l’addio alla squadra allenata da Simone Inzaghi.