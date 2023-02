L’Inter trema, la Premier non perdona: triplo assalto a Lautaro Martinez

La Premier League è pronta a piombare sull’Inter con il suo strapotere economico: l’argentino in pole

L’Inter gioca questa sera contro la Sampdoria e ha l’occasione di tenere il passo del Napoli, ma soprattutto staccare qualche inseguitrice per la Champions League. Gli stop di Roma e Lazio senza dubbio offrono la possibilità ai nerazzurri di incrementare il vantaggio al secondo posto. Vincendo stasera a Genova, la squadra di Inzaghi balzerebbe a +5 sul trio formato dai giallorossi, dal Milan e dall’Atalanta.

Sarebbe senza dubbio il miglior viatico anche per avvicinarsi all’ottavo di Champions League con il Porto. Anche perché l’Inter da qui a un mese ha un calendario senza dubbio abbordabile visto che in campionato affronterà poi Udinese, Bologna, Lecce e Spezia fino a Inter-Juve del 19 marzo. Certo, la dirigenza non è felice di aver già dovuto deporre le armi per lo scudetto, visto che il distacco – sempre in caso di tre punti – resterebbe di 13 punti. Comunque i nerazzurri sono ancora in corsa su tre fronti con la Coppa Italia e la Champions di prossima settimana. Intanto, però, i crucci per Marotta e compagnia ci sono anche e soprattutto sul mercato estivo. La società ha bisogno di incassare e quindi di una cessione eccellente, con il primo indiziato che resta Denzel Dumfries. Più complicato pensare a Marcelo Brozovic, visto il rinnovo recente e la richiesta dell’Inter che sarebbe molto alta. Ad avere parecchio mercato però è soprattutto Lautaro Martinez.

Manchester United e non solo, la Premier pronta a fare all-in su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, con la ‘retrocessione’ di Skriniar dal ruolo di capitano, è diventato ufficialmente il leader tecnico e non solo di questa squadra. I numeri gli stanno dando ragione in toto, visto che ha segnato 15 gol con 7 assist in 30 partite. Poi il Mondiale vinto con l’Argentina e la fresca nuova paternità annunciata completano il quadro di un’annata fino ad ora da incorniciare in tutti i sensi per il Toro.

Tutto questo ovviamente ha risvegliato l’interesse delle big europee su di lui. Qualche tempo fa erano Atletico Madrid e Barcellona, adesso la Premier League conta di sbaragliare tutti. Come scrive l’inglese ‘TEAMtalk’, infatti, ci sono ben tre club pronti a sfidarsi per l’argentino: Manchester United, Chelsea e Arsenal. Soprattutto le prime due sono a caccia di un bomber, un giocatore di caratura internazionale a cui affidare l’attacco con una offerta irrinunciabile. Il primo nome sarebbe quello di Victor Osimhen per entrambe, ma il Napoli chiederà più di 115 milioni di euro e non ha comunque necessità di cedere. E sul nigeriano stanno facendo delle riflessioni pure Liverpool e Real Madrid. Poi c’è Harry Kane, ma il Tottenham non ha intenzione di vendere il suo capitano a una diretta concorrente in Premier.

Ecco perché il nome di Lautaro Martinez diventa tra i più papabili nelle liste di questi tre club, con l’Arsenal che può giocarsi la carta Champions (a meno di clamorosi crolli) e forse anche quella dello scudetto appena conquistato. Nketiah sta rispondendo bene come vice Gabriel Jesus, ma senza dubbio l’argentino dell’Inter sarebbe un’altra cosa. Manchester United, Arsenal e Chelsea sono a conoscenza dei problemi nerazzurri, quindi non è affatto escluso che vadano dritti su di lui in estate. Senza contare che lo stesso Dumfries è stato già accostato sia a United che Chelsea. Lautaro sta benissimo all’Inter, è fuori di dubbio, ma le sirene della Premier non sono semplici da scacciare.