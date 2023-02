Cento milioni sono troppi: con la doppia contropartita prendono Lautaro Martinez

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez quest’estate: la doppia contropartita per convincere i nerazzurri a dare il via libera

Sarà l’estate dei bomber. Le big d’Europa vanno a caccia di nuovi gol e lo fanno mettendo gli occhi sugli attaccanti più prolifici di questa stagione.

Servono attaccanti alle grandi (e ricche) d’Inghilterra: dal Chelsea al Manchester United. Serve un bomber al Real Madrid che vuole prepararsi al dopo Benzema, ma serve chi faccia gol anche al Bayern Monaco.

Proprio i bavaresi sono tra le società più attive sul fronte mercato, alla ricerca di un attaccante dopo che Lewandowski non è stato sostituito con un vero numero 9. Una carenza che per il prossimo anno la società tedesca vuole colmare ma senza svenarsi. Ecco allora il venir meno del nome di Kolo Muani dalla lista dei possibili obiettivi. Il centravanti francese è valutato 100 milioni dall’Eintracht Francoforte e allora da Monaco di Baviera è arrivato un dietrofront: non è questa la cifra che si vuole investire per l’attaccante.

Serve un calciatore in grado di garantire gol, capacità di legare con la squadra e un esborso economico non da tripla cifra ed allora occhi su Lautaro Martinez che nel 2023 sta segnando con grande continuità.

Calciomercato Inter, Bayer-Lautaro Martinez: doppia contropartita

Il Bayern Monaco potrebbe provare a strappare il ‘Toro’ all’Inter e farlo non soltanto mettendo sul piatto un’offerta convincente. Nella squadra di Nagelsmann, infatti, giocano due calciatori che Marotta sta seguendo per portarli in Italia.

Si tratta del difensore francese Pavard e del terzino marocchino Mazraoui che da gennaio fa i conti con la concorrenza di Joao Cancelo. Uno dei due, difficilmente entrambi, potrebbero essere messi sul piatto, insieme ad un congruo assegno, per arrivare a Lautaro Martinez. L’Inter, al momento, non ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, ma le cose potrebbero cambiare davanti ad una importante offerta. Certo servirà arricchire la proposta con una cifra elevata per far cadere in tentazione Marotta. Il Bayern Monaco però potrebbe provarci.