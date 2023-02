Panchina a rischio, annuncio in diretta: c’è già il sostituto

Panchina a rischio in Serie A, risultati deludenti e prossime gare decisive per il destino dell’allenatore: la rivelazione

Un altro turno di campionato sta per andare in archivio, giornata numero 22 che si concluderà oggi con due match piuttosto importanti. Alle 18.30, Verona-Salernitana, sfida che potrebbe riaprire a sorpresa i giochi per il discorso salvezza, e alle 20.45 Sampdoria-Inter, con i nerazzurri che possono allungare al secondo posto in caso di vittoria.

Le gare del weekend sono state quasi tutte tiratissime ed emozionanti, al di là del largo successo del Napoli capolista contro la Cremonese. Alle spalle degli azzurri, sempre più in fuga, infuria la bagarre nelle varie zone della classifica. Con situazioni che per alcune squadre, visto il rendimento della prima fase del 2023, iniziano a farsi piuttosto delicate. E con allenatori che dunque possono essere seriamente in discussione.

Fiorentina, Italiano in difficoltà: ecco chi può sostituirlo, il tempo sta scadendo

Un discorso che riguarda, ad esempio, la Fiorentina e Vincenzo Italiano. I viola perdono ancora, in casa della Juventus, per 1-0, nonostante una prestazione all’altezza della situazione e allungano una preoccupante striscia negativa in campionato.

Un solo punto nelle ultime cinque gare, ultima vittoria data 7 gennaio contro il Sassuolo. L’allenatore, nel post partita, non ha mascherato la sua delusione ai microfoni in tv e anche in conferenza stampa è apparso sconsolato per la piega che sta prendendo la stagione. C’è una Fiorentina che in Coppa Italia potrà giocarsi l’accesso alla finale contro la Cremonese, e che è ancora in corsa in Conference League, è vero, ma la classifica in Serie A, con appena 24 punti, crea degli interrogativi. Anche perché in caso di vittoria del Verona oggi, la zona retrocessione sarebbe a sole sette lunghezze. Italiano inizia a rischiare seriamente, se il trend non dovesse essere prontamente invertito, come spiegato dall’opinionista Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’: “A Firenze sono tutti convinti che Aquilani (allenatore della squadra Primavera, ndr) sia sempre più in pole. Magari non nell’immediato, anche se la Fiorentina in Europa contro il Braga e nel derby contro l’Empoli si gioca molto. Se dovessero andare male quelle partite…”.