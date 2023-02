HIGHLIGHTS | Gol annullati, Var e un finale rovente: alla Juve basta Rabiot

La 22esima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Juventus e Fiorentina. La truppa di Allegri vince di nuovo

Classifica simile alla vigilia di Juventus-Fiorentina per bianconeri e viola, con la penalizzazione di 15 punti che evidentemente influisce sullo status della squadra di Allegri, ben lontana dalla zona Champions. Per provare a risalire la graduatoria Vlahovic e soci dovevano dare seguito alla vittoria di Salerno e non hanno fallito.

Il rotondo successo di martedì ha restituito fiducia tra le fila dei bianconeri che in questa annata hanno peccato in svariate occasioni proprio di continuità. Di fronte una Fiorentina non nel suo momento migliore dal punto di vista dei risultati, ma sempre avversario ostico da sfidare, vista anche la rivalità che intercorre tra le due compagini. Dopo un iniziale salvataggio di Bremer la più grossa chance della prima fase della contesa è a firma Filip Kostic che da due passi col mancino non trova la porta per un soffio. Un gol sbagliato che funge da monito per la truppa di Allegri che, al netto di qualche rischio su palle perse, trova poi il gol del vantaggio al 34′ con un colpo di testa di Rabiot su assist splendido di Di Maria. La prima frazione è quindi chiusa da una buona occasione per Ikonè che però spara alto da buona posizione.

Juventus-Fiorentina 1-0, finale rovente: tre punti pesanti per i bianconeri

Nella ripresa la Juve si illude di chiuderla con il gol dell’ex di Dusan Vlahovic annullato poi con l’ausilio del fuorigioco semiautomatico prima di lasciare successivamente il campo a Kean che ha un paio delle migliori chance del secondo tempo, almeno fino al finale rovente.

Proprio a ridosso del 90′ arriva infatti il gol di Castrovilli annullato dopo una review dell’arbitro al monitor del Var che lascia quindi invariato il punteggio.

Juventus-Fiorentina 1-0, il tabellino

Rete: 34′ Rabiot

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (82′ Paredes), Di Maria (75′ Fagioli); Vlahovic (65′ Kean). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (79′ Terzic), Ranieri, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Duncan (61′ Castrovilli); Ikoné (65′ Jovic), Bonaventura (79′ Saponara), Gonzalez (79′ Cabral); Kouamé. All. Italiano. A disp. Cerofolini, Sirigu, Venuti, Quarta, Bianco, Brekalo

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 1′ Rabiot, 19′ Alex Sandro, 30′ Duncan, 47′ Bonaventura, 85′ Bremer, 87′ Kostic

Classifica Serie A: Napoli* punti 56, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione