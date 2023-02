Inter, Dumfries fuori dal progetto Inter: Marotta ha il sostituto

L’olandese ha perso il posto da titolare all’interno della rosa nerazzurra a discapito di Darmian, che ha da poco rinnovato il contratto. L’Inter vuole monetizzare, destinazione Londra

Che i destini dell’Inter e di Denzel Dumfries siano sempre più lontani, non è un segreto. L’olandese classe ’95, arrivato due anni fa per sostituire Hakimi sulla fascia destra, non ha faticato ad ambientarsi al campionato italiano.

Ha raccolto un’eredità complicata e, forse, impossibile da eguagliare. Ma ha lavorato bene insieme a Inzaghi e ha dato il suo contributo alla passata stagione nerazzurra (conclusa con due trofei: Coppa Italia, Supercoppa Italiana e secondo posto in campionato) con 5 reti e 5 assist.

Quest’anno il bottino è più magro, 1 solo gol alla prima di campionato e tre assist. C’è anche da dire però che da qualche partita il posto di Dumfries è in panchina. Un avvio di stagione stentato, buone prestazioni con la sua Olanda durante il Mondiale in Qatar, e poi di nuovo poco convincente in nerazzurro. Una montagna russa e Matteo Darmian, in silenzio, ne ha approfittato per “sfilargli” il posto da titolare segnando il gol del momentaneo vantaggio contro il Monza in campionato, e un gol pesantissimo conto l’Atalanta in Coppa Italia che ha regalato all’Inter la semifinale contro la Juventus.

Contro la Sampdoria lunedì sera, Darmian si avvia di nuovo verso una maglia da titolare e Dumfries a guardare i compagni dalla panchina. L’olandese è sempre di più fuori dal progetto Inter, ma senza giocare c’è il rischio che si svaluti. Inzaghi dovrà recuperare quel giocatore che sembra essersi un po’ perso, perché l’Inter dopo la vicenda Skriniar deve monetizzare. In pole c’è sempre il Chelsea, che potrebbe arrivare a spendere quei 40-50 milioni che l’Inter chiede.

Inter, se Dumfries si pesca dalla ‘scuderia’ Pimenta

C’è un nome sul taccuino di Marotta e Ausilio già da tempo: Noussair Mazraoui, esterno destro marocchino, cresciuto nell’Ajax, oggi al Bayern Monaco dopo aver firmato nel maggio del 2022 un quadriennale da parametro zero.

L’Inter può provarci, considerando che il marocchino, con l’arrivo di Joao Cancelo al Bayern, sta faticando più del previsto a trovare posto come titolare all’interno della squadra. Inoltre, particolare da non sottovalutare, Mazraoui e Dumfries hanno lo stesso agente, Rafaela Pimenta.

Il marocchino è un giocatore molto duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Ha disputato un ottimo mondiale e non gli dispiacerebbe giocare in Serie A, magari all’Inter, dove ha già giocato il suo compagno di nazionale Hakimi. Il Bayern, da parte sua, potrebbe fare un’ottima plusvalenza avendolo tesserato a parametro zero.