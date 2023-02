HIGHLIGHTS | Udinese e Sassuolo non si fanno male: finisce 2-2

L’Udinese fallisce il sorpasso al Torino sprecando una grande occasione in casa contro il Sassuolo: finisce 2-2. Fischi nel finale per i bianconeri



Gol ed emozioni tra Udinese e Sassuolo, ma alla fine le due squadre si dividono la posta in palio. Finisce 2-2 alla Dacia Arena, con i friulani che sprecano una buonissima occasione per mettere pressione al Torino e magari al Milan.

La squadra di Sottil fa e disfa, succede tutto nel primo tempo che racchiude tutti i gol. Il vantaggio è dei padroni di casa già al primo minuto, quando l’1-0 è firmato da Udogie. Gli uomini di Dionisi però reagiscono immediatamente e dopo appena cinque minuti trovano la rete del pareggio con Matheus Enrique. La partita si stappa quindi immediatamente e al 28′ l’Udinese torna avanti con Bijol, ma non sono finite le emozioni dei primi 45. Nel secondo minuto di recupero, infatti, i neroverdi acciuffano nuovamente il pari grazie all’autogol di Nehuen Perez. Da segnalare una pessima notizia per il Sassuolo, visto che la partita di Domenico Berardi finisce dopo appena 11 minuti per un problema muscolare. Prosegue il momento avaro di vittoria per l’Udinese, che non vince in casa da settembre. E non a caso i tifosi della Dacia a fine partita fischiano la squadra. I bianconeri salgono a quota 30 punti agganciando il Torino, ora può approfittarne il Bologna, in casa col Monza. Per i neroverdi un punto comunque che muove ulteriormente la classifica in un momento positivo: ora sono 24, ancora a distanza di sicurezza dalla zona caldissima.