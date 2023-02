DIRETTA Serie A, Juventus-Fiorentina 0-0: occasionissima per Kostic, fuori LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Juventus ospita la Fiorentina a Torino in una gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata tra due formazioni che giovedì saranno impegnate nelle coppe europee e che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

In attesa di capire se potranno riavere i 15 punti tolti per la penalizzazione, i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta martedì scorso contro la Salernitana per provare a risalire una graduatoria che la vede attualmente a metà classifica. I viola di Vincenzo Italiano, privi degli squalificati Igor e Mandragora, puntano invece ad un successo di prestigio per uscire dalla crisi che li ha visti raccogliere un pareggio contro la Lazio e tre sconfitte contro Roma, Torino e Bologna ed operare il sorpasso sugli storici rivali. All’andata la partita finì in parità 1-1 con le reti di Milik e di Kouame prima del rigore parato da Perin a Jovic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Fiorentina in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Nico Gonzalez, Kouame, Ikone. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Juventus* ** 26, Fiorentina*, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione