Ribaltone UFFICIALE: è saltata un’altra panchina

È saltata un’altra panchina: ufficiale l’esonero dopo la sconfitta arrivata nell’ultimo turno. C’è il comunicato del club

È arrivato un altro esonero dopo la giornata di sabato. Fatale l’ultima sconfitta arrivata ieri dopo un lungo periodo di crisi.

Il KO casalingo arrivato contro il Wolverhampton e l’ultimo posto in classifica in Premier League è costato la panchina a Nathan Jones. Come annunciato dal club attraverso un comunicato ufficiale, l’allenatore del Southampton è stato esonerato insieme ai due collaboratori Chris Cohen e Alan Sheehan. La squadra è stata momentaneamente affidata a Ruben Selles: sarà lui a guidare l’allenamento odierno in vista della sfida del prossimo weekend contro il Chelsea, in attesa della nomina del nuovo tecnico. I ‘Saints’ cercano la scossa per la permanenza in Premier League.

Southampton, UFFICIALE l’esonero di Nathan Jones

Di seguito il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club.

“Il Southampton Football Club può confermare di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra maschile Nathan Jones. – si legge nella nota – Anche gli allenatori della prima squadra Chris Cohen e Alan Sheehan hanno lasciato il club. Rubén Sellés si occuperà dell’allenamento e preparerà la squadra in vista della partita del prossimo fine settimana contro il Chelsea”.