Mourinho unico candidato: nuovo flop ed esonero già scritto

La richiesta dei tifosi del Chelsea dopo l’ultimo pareggio non è passata inosservata. Mourinho di nuovo al centro dell’attenzione.

Al ‘Via del Mare’ la Roma di José Mourinho ha dovuto fare i conti con un Falcone in versione smagliante. Soltanto cinque interventi provvidenziali dell’estremo difensore del Lecce hanno impedito a Dybala e compagni di acciuffare un successo che, per quanto visto, sarebbe stato assolutamente meritato.

Non è un caso che lo Special One nel post partita abbia speso parole d’elogio per la sua squadra, lodandone lo spirito e la capacità di reazione dopo l’iniziale svantaggio. Il pareggio ottenuto dalla Roma di sicuro ha un sapore diverso rispetto a quello strappato dal Chelsea sul campo del West Ham. I Blues, infatti, dopo essere passati in vantaggio con una prodezza di Joao Felix, si sono fatti acciuffare dai padroni di casa. Un punto che sa di beffa e che ha fatto sprofondare i londinesi al nono posto in classifica. Nelle ultime tre gare di Premier i “Blues” hanno ottenuto soltanto tre punti. Nono in classifica, il Chelsea è a ben dieci punti dalla zona Champions con il quarto posto occupato momentaneamente dal Newcastle.

Tifosi del Chelsea nostalgici: sui social rivogliono José Mourinho

Dopo una sessione di trasferimenti invernale condotta in pompa magna, di sicuro non un ottimo biglietto da visita. A pochi giorni dalla gara d’andata degli ottavi di Champions con il Borussia Dortmund il Chelsea non sta vivendo il suo periodo di forma più brillante, per usare un eufemismo. Nel mirino della critica è finito nuovamente Graham Potter, reo di non essere riuscito a dare un’identità precisa di gioco alla squadra. Nelle ultime settimane dall’Inghilterra erano trapelati degli spifferi relativi ad un possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Chelsea.

Il tecnico lusitano, come ammesso in diverse circostanze, non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma, accantonando il progetto triennale con il quale i Friedkin lo hanno convinto a sposare la causa giallorossa. Tuttavia una parte consistente dei tifosi del Chelsea, nel criticare Potter, ha ipotizzato la possibilità di un ritorno di Mou all’ombra dello Stamford Bridge. Almeno questa è la speranza dei supporters dei Blues, che si social stanno spingendo molto per l’eventuale Mourinho-back. Ecco alcuni commenti a riguardo:

Mourinho’s chelsea — Ola 4 Po (@tha_catalyst0) February 12, 2023

Only Mourinho can fix this chelsea team now — shiv (@cfcxshiv) February 12, 2023

A coach with a winning mentality like Jose Mourinho is what chelsea need right now — Brownson (@iambrownson) February 12, 2023

Sack him. Mediocre breeds mediocrity, that’s what Chelsea has become. Potter the devalue these Chelsea players,that’s 4 sure. Pep,klopp or Mourinho, even sir Alex would have been sent off today for that penalty not to be awarded. The coach set’s the tune. If Boehly is willing to — Blue Moon (@Benjami31894366) February 12, 2023

Chelsea need a coach who doesn’t accept shite like today from officials. Potter is too soft and looking miles out of his depth. Spare me with Pochettino, guys one of the most overrated coaches on the planet who’ll end up back at Spurs. Go get Simeone or bring back Mourinho👍 — RFC1872 (@BR090802) February 11, 2023

Every day its becoming more obvious that Mourinho is gonna be chelsea’s next manager — ° (@_Loxcz) February 11, 2023

Chelsea will not win a major trophy while Graham Potter is the manager. — The Mourinho Era (@The_MourinhoEra) February 11, 2023

We need Mourinho — ohmz (@RaucousBoy) February 11, 2023