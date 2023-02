Rottura definitiva con Allegri: “Risarcimento Juventus”

Il caso Pogba agita le acque in casa Juventus: nonostante le dichiarazioni pubbliche, si parla di “rottura definitiva”

Sempre più un caso da ‘Chi l’ha visto’ Paul Pogba. Arrivato in estate gratis dal Manchester United, il centrocampista francese non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia della Juventus.

L’incertezza su come intervenire per il problema al ginocchio, l’operazione arrivata in ritardo, il Mondiale perso e poi quando tutto sembrava far presagire il suo ritorno in campo, un nuovo stop. Massimiliano Allegri nelle ultime conferenze stampa ha spesso parlato di lui, spiegando che serve tempo. Anche ieri lo ha fatto spiegando che “Pogba non ci sarà domani e nemmeno con il Nantes“. Il tecnico è stato chiaro: “Sta lavorando per tornare a disposizione, ma non so dirvi quando succederà. Magari tra una settimana, magari tra venti giorni”. Un’incertezza che alimenta i dubbi sul futuro del calciatore, nonostante dalla società si siano affrettati a smentire il possibile addio a fine stagione.

Certo Pogba non è stato, almeno finora, un grande affare. Zero presenze in stagione e l’entusiasmo per il suo ritorno annacquato dalle assenze che, ora che siamo quasi in primavera, iniziano ad essere più che ingombranti. Così non bastano le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti a spegnere le voci e si parla anche di “rottura definitiva”

Calciomercato Juventus, caso Pogba: “Rottura definitiva”

Che la situazione Pogba non sia gradita alla Juventus è chiaro, ma c’è anche lancia la notizia di un malumore grande da parte di Allegri.

Franco Melli, intervenuto a ‘Radio Radio’, dice la sua sulla questione che riguarda il centrocampista francese: “Credo che i rapporti con Paul Pogba siano proprio minimi ormai – le sue dichiarazioni – . Ho sentito grande malumore, un grandissimo malumore, nelle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Mi sembrano il preludio ad una rottura definitiva. Ora bisogna capire come la Juve possa farsi risarcire e ammortizzare questa illusione, ma sarà molto difficile. E’ chiaro che sarebbe servito un Pogba vivo e vegeto alla Juve”. Invece, finora il francese non è mai sceso in campo e ora il tempo stringe. Serve un segnale per far capire che i bianconeri possono contare su di lui almeno in futuro.