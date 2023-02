Caos Conte, ‘esonerato’ prima del Milan: richiesta immediata

La sconfitta patita in casa del Leicester ha letteralmente fatto scatenare i tifosi del Tottenham sui social.

Manca sempre meno all’inizio degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento al quale il Tottenham di Antonio Conte non si presenta in pompa magna. Dopo essere riusciti a fermare tra le mura amiche il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, Kane e compagni sono stati letteralmente spazzati via dal Leicester.

Al “King Power Stadium”, al termine di una gara dominata in lungo e in largo, i padroni di casa si sono imposti con un perentorio 4-1 che non ha lasciato scampo agli Spurs. Come se non bastasse il Tottenham ha perso per infortunio anche Rodrigo Bentancur, le cui condizioni dovranno essere valutate nel corso delle prossime ore. Insomma non proprio un bel biglietto da visita per gli Spurs a pochi giorni dalla sfida contro il Milan, primo vero spartiacque della stagione. Al rientro in panchina dopo l’operazione, poi, Antonio Conte è stato letteralmente subissato dalle critiche dei propri sostenitori. Molti tifosi del Tottenham hanno infatti preso d’assalto i social per esternare tutto il loro disappunto.

Tifosi del Tottenham scatenati: chiesto l’esonero di Conte sui social

Non è stato affatto digerito l’atteggiamento della squadra, che dopo essere passata in vantaggio ha arretrato in maniera evidente il proprio baricentro. Surclassati sul piano del gioco e dell’intensità, gli uomini di Conte hanno prestato il fianco alle iniziative di Iheanacho e compagni. Involuzione che di certo non è passata inosservata e che ha fatto infuriare e non poco i tifosi del Tottenham.

Nel mirino della loro critica è finito Antonio Conte, del quale hanno chiesto l’esonero immediato. Ricordiamo che il tecnico pugliese è legato agli Spurs da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Nelle ultime settimane, tra l’altro, è stato accostato con una certa insistenza anche a Milan e Juve. Ma vediamo in che modo i tifosi del Tottenham hanno esternato la loro delusione nei confronti dell’ex tecnico dell’Inter.

go home conte — Amet 🫧 (@whitethelane) February 11, 2023

CONTE BALL 😍😍😍😍🤢🤮 Get him out NOW! — KULUSEXY™ 🇸🇪🇺🇦 #StopWar (@MikeHotspur) February 11, 2023

This space is all Conte out — ʜᴇ’ꜱ ᴀ ʏɪᴅᴅᴏ (@C_O_Y_S) February 11, 2023

No changes? My mind hasn’t changed. Conte is just seeing this out & will not be here next season #COYS #THFC — James HG • COYS • (@james_h_g) February 11, 2023

343 probably works, somewhere – but not in the PL!!! 2 in midfield means we always get over run – you don’t need £15m wages to work that out, lol 😂 – it has to be 433! Plus someone tell AC you can bring subs on at anytime – not just 75mins when all’s lost 😡 #CONTEOUT — Trevor Angel (@thetrevorangel) February 12, 2023