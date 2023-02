Infortunio e niente Milan-Tottenham: l’annuncio del mister

Arrivano l’annuncio ufficiale sulle condizioni del centrocampista, infortunatosi al ginocchio. La sfida di Champions League è a rischio

Il Milan di Stefano Pioli ha rialzato la testa. Dopo un mese più che negativo, i rossoneri sono riusciti a conquistare la vittoria, contro il Torino. Tonali e compagni si sono imposti grazie alla rete di Olivier Giroud, che ha sfruttato un assist perfetto di Theo Hernandez.

Il Milan, dunque, si presenterà alla sfida di martedì sera contro il Tottenham, con uno spirito decisamente migliore. Lo stesso non si può dire per la squadra di Antonio Conte. Gli Spurs, dopo aver battuto il Manchester City sono, infatti, caduti rovinosamente in casa del Leicester. Un ko pesante, per 4 a 1, dopo essere passati in vantaggio con la rete di Bentancur.

Proprio il centrocampista uruguaiano, ex Juventus, sta tenendo in ansia il Tottenham e il suo tecnico. Il giocatore, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ha lasciato il campo per un problema al ginocchio sinistro. Il dolore era così tanto da non trattenere le lacrime. Bentancur ha dovuto abbandonare il campo al 65esimo, lasciando spazio a Sarr.

Milan-Tottenham, Bentancur a rischio: parla Stellini

Un brutto guaio per gli Spurs, che devono fare già i conti con le assenze di Bissouma, oggi out per infortunio, e Hojbjerg squalificato. Se l’uruguaiano non dovesse recuperare, Conte potrebbe affidarsi a giovanissimi Sarr e Skipp. Non ci sarà a San Siro, inoltre, anche Lloris.

Nel post gara sono arrivate le dichiarazioni di Cristian Stellini, vice di Conte, che non sono apparse per nulla rassicuranti “Sente dolore in questo momento. Sappiamo solo questo, ma può camminare. E’ importante che sia tornato in panchina con le proprie gambe. Faremo dei controlli, mi auguro che Rodrigo possa sentirsi meglio e giocherà presto”.

Anche il Tottenham sembra avere qualche problema, non solo fisico: “Forse pensavamo fosse più facile, e questo è stato un errore. Siamo delusi per questo, perché non è la prima volta che succede dopo un grande risultato, come la scorsa stagione con il Burnley”. A San Siro, dunque, non arriverà di certo un Tottenham brillante. Una buona notizia per il Milan, che vuole sfruttare la Champions League per uscire definitivamente dalla crisi.