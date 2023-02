A terra e in lacrime, scatta l’allarme per Milan-Tottenham

Mancano tre giorni alla sfida del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Pioli e gli Spurs di Conte valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Meno tre a Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions in programma appunto martedì prossimo al ‘Meazza’.

I rossoneri ci arrivano in leggerissima ripresa, almeno sul piano del morale vista la vittoria di ieri sera contro il Torino. Gli inglesi, invece, forse (siamo sul 4-1…) con una sconfitta rovinosa in casa del Leicester e con un centrocampista (oltre a Lloris) in meno.

Nel corso del secondo tempo, infatti, la squadra di Conte (tornato dopo l’operazione) ha perso per infortunio Bentancur, il migliore in campo dei suoi e autore dell’illusorio 0-1. L’ex Juventus si è fatto male al ginocchio sinistro, cadendo a terra dove non è riuscito a trattenere le lacrime per il dolore. L’argentino ha comunque lasciato il campo con le sue gambe, venendo sostituito da Sarr. Nelle prossime ore se ne saprà di più circa le sue condizioni, il problema sembra però serio. A meno di sorprese, dunque, Bentancur non ci sarà contro Giroud e compagni.