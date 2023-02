Juventus, Allegri: “Sono chiacchiere da bar”. Kostic: “Vlahovic migliore d’Europa”

A pochissimi minuti dalla sfida contro la Fiorentina, Allegri e Kostic hanno parlato del match ma non solo

La Juventus si prepara a una sfida importantissima contro la Fiorentina. I bianconeri hanno ritrovato un po’ di verve dopo la vittoria in casa della Salernitana, ma ora devono confermarsi per cominciare a risalire la classifica e sperare magari in un piazzamento europeo. Sempre in attesa ovviamente delle decisioni dei tribunali, che possono riservare ancora sorpresa positive e negative.

Come agognato da tanti, stasera finalmente Massimiliano Allegri ha deciso di schierare il tridente pesante con Di Maria, Vlahovic e Chiesa che finalmente sono tutti a disposizione e stanno mettendo minuti nelle gambe. “Ne avete parlato voi, le chiacchiere da bar sono belle per chi non ha responsabilità. Credo che oggi la squadra può far bene contro una squadra forte come la Fiorentina, dobbiamo fare un passettino alla volta per risalire la china e tornare a vincere in casa”, le parole del tecnico roscano ai microfoni di ‘Dazn’.

Juve-Fiorentina, Allegri sul tridente pesante. Kostic: “Vlahovic il migliore in Europa”

Allegri poi viene interrogato sulle analogie con il tridente pesante dello scorso anno, quando invece c’era Dybala: “In questo momento credo che, visto che ci sono pochi centrocampisti e pochi cambi, i giocatori davanti stanno bene. Oggi c’è la possibilità di giocare con i tre davanti, oggi giochiamo a due in mediana ma magari la prossima volta giocheremo con tre, dipende dalla disponiblità”. Poi su Jovic e Cabral: “Se me li aspettavo entrambi fuori? Mi aspetto una Fiorentina aggressiva, bisogna fare una partita importante perché deve essere un passo per muovere la classifica e prepararci per l’Europa League“.

Anche Filip Kostic ha detto alcune parole a ‘Dazn’ prima del fischio d’inizio, parlando soprattutto del suo connazionale Vlahovic: “Dusan è un giocatore molto importante per noi, è il miglior attaccante in Europa. Per noi è molto importante che sia tornato. Ha avuto dei problemi negli ultimi mesi e adesso è tornato, sta segnando. So che può fare ancora meglio. È al 100% adesso, ma può arrivare al 120%. Sappiamo che è il migliore”.