Sanremo 2023, Will: “Amo l’Inter, che squadra pazza!” | ESCLUSIVO

Intervistato in ESCLUSIVA ai microfoni di Calciomercato.it, Will, cantante in gara al Festival di Sanremo, ha parlato del suo rapporto col calcio fra l’Inter e il Manchester United

E’ una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2023, stiamo parlando di Will, giovanissimo cantante in gara col suo brano “Stupido”.

Nato a Vittorio Veneto, il cantautore italiano, oltre ad essere un grande artista, nutre anche una passione smodata per il calcio. Il suo nuovo album “Manchester”, già disponibile su tutte le piattaforme, racconta il percorso artistico del giovane Will e il riferimento alla città inglese è per sua mamma, originaria proprio del Regno Unito e della città di United e City. In particolare i primi sono la passione del giovane cantante, tifosissimo dei Red Devils, così come dell’Inter in Italia. Ce lo ha raccontato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni direttamente da Sanremo.

Ciao Will, una grande passione per il calcio e un amore smisurato per il Manchester United…

“Sì sì, amo il Manchester United, è la mia squadra del cuore. Quest’anno vedo un po’ di luce in fondo al tunnel, noto che i giovani stanno iniziando a carburare e vorrei che Ten Hag restasse un po’ di anni sulla nostra panchina”.

Will ESCLUSIVO: “Amo l’Inter. Ecco perché ho regalato la sciarpa dello United ad Amadeus”

E poi hai regalato la sciarpa dei Red Devils ad Amadeus.

“L’idea mi è venuta all’ultimo in realtà, è stata una cosa carina per lasciare un pezzo di me in un’esibizione che andava in scena alle due di notte, comunque non prestissimo”.

In Italia però hai l’Inter nel cuore…

“Sono super interista, vado allo stadio e cerco sempre di sostenerla, che squadra pazza, la amo! Stiamo facendo una bella stagione per me tutto sommato, purtroppo c’è il Napoli che sta andando alla grandissima, ma sono soddisfatto”.

Per chiudere, hai un calciatore preferito?

“Prima era Cristiano Ronaldo, ma ora che è sul viale del tramonto ho un altro nome: mi paice moltissimo Marcus Rashford, sempre per restare in tema Manchester United”.