Virus nello spogliatoio: emergenza a poche ore dal match

La big deve fare i conti con un virus che ha colpito diversi calciatori a poche ore dal match di oggi in campionato. Ecco cosa sta succedendo

I big match vengono vissuti sempre con un certo pathos. È così per i tantissimi tifosi che si recano allo stadio, li guardano in tv o semplicemente non stanno nella pelle per le gesta dei loro campioni.

Oggi in Ligue 1 si gioca una partita che non è come le altre e che vuol dire sicuramente storia, tradizione e pure spettacolo. Stiamo parlando di Monaco-PSG che è in programma oggi alle 17.00 ed è pronta a regalare emozioni. Con dei temi caldi anche in ottica classifica, visto che i parigini sono primi e con un buon distacco sulla seconda, ma i padroni di casa sono comunque a dieci punti di distanza e, quindi, con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva a riaccendere il campionato. Soprattutto, potrebbero essere aiutati da un problema che sta affliggendo lo spogliatoio del PSG nelle ultime ore. Ecco di cosa si tratta.

Un virus mette a dura prova lo spogliatoio del PSG a poche ore dal match

Secondo quanto riporta ‘RMC Sport’, infatti, un virus che sta circolando negli spogliatoi del PSG ha colpito diversi campioni a solo poche ore mancanti dalla partita contro il Monaco.

La notizia ovviamente in Francia sta facendo discutere molto, anche perché i sintomi avvertiti dai diretti interessati sono vomito, dolori di stomaco e affaticamento. Incompatibili, quindi, con le alte performance che sono richieste oggi in campo. Per questo, Galtier potrebbe dover rivedere i suoi piani e la formazione che aveva pianificato. A breve scopriremo cosa accadrà.