“Non so quando tornerà”: Pogba e la risposta ‘social’ ad Allegri

Il tecnico alla vigilia di Juventus-Fiorentina: “Sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante e lo abbiamo preso per questo”

Mistero Pogba. Alla vigilia di Juventus-Fiorentina, Allegri ha lanciato l’allarme. Un altro… “Non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione. Non so divi quando può tornare: non la prossima settimana, magari tra 20 giorni. Sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante e lo abbiamo preso per questo”.

“Venendo da un menisco esterno che è noiosissimo, se non trova l’assestamento giusto con il resto del corpo è naturale che ci siano questi rallentamenti – ha aggiunto il tecnico bianconero in conferenza stampa – Stiamo lavorando e lui ci mette tutto l’impegno possibile”.

Tornato l’estate scorsa a parametro zero, fin qui il francese non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia bianconera. Alle parole di Allegri, Pogba ha ‘risposto’ via social pubblicando un video che lo ritrae intento ad allenarsi in palestra. Con allegata una riflessione che fece Pelè.

“Il successo non è un caso – come si legge in alto – È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per ciò che stai facendo o imparando a fare”.