L’incubo non è finito, Allegri è sconsolato: “Non so quando tornerà”

Massimiliano Allegri interviene come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina: l’analisi e le mosse del tecnico della Juventus

Giornata di vigilia per la Juventus che scenderà in campo domani alle ore 18 per affrontare la Fiorentina all’Allianz Stadium.

Match da non fallire per Danilo e compagni per continuare a scalare la classifica dopo la penalizzazione di -15 e che si preannuncia non priva di difficoltà nonostante il momento poco felice dei viola di Italiano. Dal ritrovato Vlahovic alla possibilità tridente con Chiesa e Di Maria, fino alle condizioni di Paul Pogba: Massimiliano Allegri interviene come di consueto in conferenza stampa alla viglia della sfida. “Veniamo da due vittorie importanti contro Lazio e Salernitana, domani però sarà una gara differente e complicata. Ci vorrà molta pazienza – esordisce il tecnico bianconero – In campionato dobbiamo fare un passettino alla volta, a Salerno abbiamo fatto una bella partita per un’ora ma domani dobbiamo fare assolutamente meglio per cercare di portare a casa ai tre punti”.

I tifosi bianconeri sognano di vedere al più presto in campo il trio Chiesa-Di Maria-Vlahovic, ma difficilmente contro i toscani sarà l’occasione propizia per vederli contemporaneamente dal primo minuto: “Non lo so, domattina abbiamo un altro allenamento e deciderò chi far giocare, abbiamo tante partite. Possono giocare insieme però con la Fiorentina non so se sarà la giornata giusta. Lo deciderò solo dopo l’ultima rifinitura”. Allegri conferma invece la presenza di Rabiot ed esulta il rendimento del francese: “Non è una scommessa vinta, ha raggiunto 27 anni e ha trovato la sua maturità come spesso capita a molti giocatori a quell’età. E’ cresciuto molto e domani gioca”. Oltre a Rabiot parole d’elogio anche per capitan Danilo: “Sta diventando sempre più importante. I dati dicono che sta bene quindi non c’è bisogno che riposi. E’ un giocatore intelligente che ha tanta esperienza e per questo sa gestirsi bene”.

Juventus, Pogba non esce dal tunnel: Allegri allontana il rientro

A tenere banco alla Continassa è inevitabilmente anche la situazione di Paul Pogba, che ancora non è rientrato sul terreno di gioco dopo i problemi accusati al ginocchio e l’operazione dei mesi scorsi.

Allegri è quasi sconsolato parlando del centrocampista ex Manchester United, con il rientro che slitta ulteriormente: “Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione. Non so divi quando può tornare: non la prossima settimana, magari tra 20 giorni. Sono il primo che lo aspetta, è un giocatore importante e lo abbiamo preso per questo. E’ un percorso normale: venendo da un menisco esterno che è noiosissimo, se non trova l’assestamento giusto con il resto del corpo è normale che ci siano questi rallentamenti. Stiamo lavorando e lui ci mette tutto l’impegno possibile”.

Chi è vicino al recupero e a ritornare in campo è invece Bonucci: “Giovedì tornerà a disposizione col Nantes, si è allenato bene negli ultimi giorni. Lunedì tornerà ad allenarsi con la squadra. Milik è in miglioramento, ma ancora un po’ distante”. Per la gara con la Fiorentina, Allegri confermerà Vlahovic in attacco con Chiesa favorito su Di Maria per affiancare il bomber numero 9. Cuadrado torna sulla destra, in mediana spazio a Fagioli con Paredes destinato alla panchina. Conferma per il trio brasiliano in difesa davanti a Szczesny.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.