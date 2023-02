Juventus-Fiorentina, conto aperto sul mercato: altro doppio ‘scippo’ bianconero

Juventus-Fiorentina grande classica del calcio italiano domani in campo, che si infiamma nuovamente sul mercato: le mosse bianconere

Juventus-Fiorentina è la storia di una delle rivalità più sentite del campionato italiano. Una sfida che in passato non ha lesinato grandi partite, polemiche, scontri di vario genere in campo e non solo e che si prepara a vivere un nuovo capitolo.

Domani, all’Allianz Stadium, alle ore 18, bianconeri e viola a confronto, con una situazione di classifica delicata per entrambe. Juventus al decimo posto a quota 26 a causa della nota penalizzazione, che vuole dare continuità alla vittoria con la Salernitana e approfittare del ko del Torino per accorciare sulla settima posizione. Fiorentina a quota 24, i toscani vengono da un punto in quattro gare e in un’annata complicata hanno forse una delle ultime possibilità per tornare in corsa per l’Europa tramite il campionato. Una gara in cui tra i protagonisti ci saranno Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che qualche anno fa giocavano dall’altra parte e si sono aggiunti a un discreto parterre di giocatori che da Firenze hanno preso la strada della Vecchia Signora, alimentando i malumori in riva all’Arno. E potrebbe non essere finita qui. Il club bianconero è alle prese con scenari particolarmente incerti per quanto riguarda il futuro, ma sul mercato prova comunque a non farsi trovare impreparato a prescindere, pianificando le strategie in vista dell’estate.

Juventus-Fiorentina, bianconeri ancora a caccia tra i viola: doppio nome per l’estate

Ci sono due nomi nell’attuale rosa di Italiano che sono rimasti nel mirino della Juventus nell’ultimo periodo e che vengono costantemente monitorati. Con un ritorno di fiamma più che plausibile tra qualche mese.

Nikola Milenkovic era stato già sondato lo scorso anno prima di puntare su Bremer. Il serbo ha poi rinnovato con la Fiorentina, ma, secondo ‘La Stampa’, con 20 milioni di euro potrebbe essere abbordabile. L’altro nome è quello di Igor, valutato circa la metà. Almeno uno dei due potrebbe sbarcare tra qualche mese a Torino, con la Juventus che ha bisogno di rinnovare la retroguardia (futuro in bilico per Bonucci e Alex Sandro).