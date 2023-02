HIGHLIGHTS | Falcone ferma la Roma: rallenta la marcia Champions di Mourinho

Il portiere del Lecce grande protagonista della sfida al Via del Mare. Ai giallorossi non basta un ispirato Dybala per uscire coi tre punti

La Roma non va oltre l’1-1 in casa del Lecce rallentando la sua marcia verso la Champions.

Succede tutto nel primo tempo, anzi nel quarto d’ora del primo tempo. Avanti i padroni di casa con l’autorete di Ibanez, risposta immediata dei giallorossi con il rigore trasformato da Paulo Dybala. ‘Giallo’ sul corner calciato da Pellegrini da cui nasce il fallo. Mourinho si gioca tutte le sue fiches nella ripresa e allo scadere, quando entrano sia Belotti che Wijnaldum, alla prima assoluta dal grave infortunio e la successiva operazione. Ma non succede molto, con Falcone tra prima frazione e inizio ripresa insuperabile in tre-quattro occasioni. Per il Lecce è un punto d’oro in una stagione fin qui ottima (+10 sulla terz’ultima), per Mourinho e soci invece sicuramente due punti persi.

LECCE-ROMA 1-1

7′ aut.Ibanez (L), 17′ rig.Dybala (R)