Juventus, Kante operazione impossibile: tutti gli ostacoli da superare

Il nome di Kante torna in orbita Juventus sul mercato, ma si tratta di un’operazione impossibile: tutti i motivi

Le vittorie con la Lazio in Coppa Italia e con la Salernitana in campionato fanno rialzare la testa alla Juventus e danno un pizzico di serenità in più ai bianconeri. Che in Serie A sono sempre in un limbo particolare per le note vicende, ma provano a trovare continuità nel match di domani contro la Fiorentina. E intanto, riflettono sul futuro.

Si naviga a vista, naturalmente, visto che i verdetti definitivi per la giustizia sportiva sono di là da venire e dunque altrettanto vale per gli scenari effettivi nei quali si troverà il club alla fine della stagione. Con l’eventualità di rimanere fuori dalle coppe, per la prossima stagione, che va presa necessariamente in considerazione e che naturalmente potrà condizionare tutte le strategie sul mercato e non solo, a medio e lungo termine. Mercato che non dorme mai, nemmeno a sessione di gennaio appena conclusa, e per il quale iniziano già a delinearsi se non scenari quanto meno ipotesi in vista dell’estate. In ottica bianconera, tornato il nome di Ngolo Kante, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il francese sarebbe stato proposto ai bianconeri, ma si tratta di una operazione sostanzialmente impossibile, per vari motivi.

Juventus, Kante non è un’opzione: bianconeri verso altri obiettivi

Primo fra tutti, l’ingaggio, piuttosto corposo, per usare un eufemismo, e pari a circa 15 milioni di sterline l’anno, ossia 17.8 milioni di euro. Una cifra che sarebbe difficile da attaccare per una Juventus in salute finanziaria, figurarsi per quella alle prese con le difficoltà attuali e che rischia di rimanere fuori dall’Europa con introiti mancanti.

E’ una Juventus che oltretutto sta avviando un processo di svecchiamento, provando a costruire una base di giovani italiani. Tra i primi obiettivi della Juventus a centrocampo c’è Davide Frattesi, per il quale si lancerà la sfida a Inter e Roma. In più, l’ipotesi di ricorrere a un parametro zero non attira, per il rendimento avuto dagli ultimi ‘colpi’ arrivati a Torino in tal senso. Pogba e Di Maria, quest’anno, stanno rendendo a singhiozzo, Ramsey è una ferita ancora aperta e lo stesso Rabiot, prima di quest’anno, non aveva lasciato tracce memorabili di sé.