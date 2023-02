La Juventus, l’Inter, la Roma e Frattesi: il Sassuolo si frega le mani

Davide Frattesi è l’uomo sempre presente in campo del Sassuolo. E le voci di calciomercato, in vista dell’estate, cominciano a circolare

Dopo un momento molto difficile, vissuto a cavallo prima della sosta per il Mondiale in Qatar e la ripresa del campionato a gennaio dopo la lunga pausa, il Sassuolo è tornato a vincere, a raccogliere punti e a fornire ottime prestazioni.

La squadra di Alessio Dionisi è, infatti, reduce da tre risultati utili consecutivi: il pareggio ottenuto sul campo del Monza di Raffaele Palladino, il roboante 5-2 esterno contro il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli e la vittoria di misura, decisiva la rete di Lauriente, nel turno precedente contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Adesso, sono a quota 23 punti, mentre il terzultimo posto, occupato dal Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti, è distante ben nove lunghezze. Dunque, una situazione decisamente serena dopo momenti davvero delicati. E domenica, nel lunch match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, sfida all’Udinese di Andrea Sottil.

Tra i protagonisti dei neroverdi c’è, senza ombra di dubbio, Davide Frattesi. Il 23enne centrocampista nativo di Roma ha accumulato ventuno presenze, su ventuno, in campionato, partendo sempre dal primo minuto. Un’investitura in piena regola per il prodotto del vivaio giallorosso, che può giostrare anche sulla trequarti e diventare risorsa importante per la Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Nel frattempo, però, nonostante la sessione invernale del calciomercato sia terminata da poco, iniziano a circolare indiscrezioni che riguardano Frattesi in vista della prossima estate.

Frattesi e il futuro: servono 30 milioni di euro

Nella scorsa sessione invernale del calciomercato, Frattesi è stato accostato con insistenza alla Roma di José Mourinho. Come raccontato dalla nostra redazione, però, la trattativa non è mai stata caldissima e il calciatore è rimasto alla corte di Alessio Dionisi. In estate, però, le cose potrebbero cambiare. In particolare, il calciatore può tornare sì nel mirino dei giallorossi, anche se ad oggi non rappresenta una priorità. La Juventus, al netto delle situazioni extra campo che la riguardano, potrebbe tornare in auge, così come l’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto se dovesse arrivare qualche cessione eccellente in quella zona di campo. E il Sassuolo si frega le mani: la valutazione, infatti, non scende da quota 30 milioni di euro. Dunque, chi lo vorrà dovrà mettere mano al portafoglio.