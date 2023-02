Valzer della panchine tra Roma e Milano: Sarri conteso

Maurizio Sarri potrebbe lasciare la Lazio, ma restare comunque in Serie A. Inter e Milan si preparano all’affondo decisivo

Diverse panchine in Serie A potrebbero vivere delle stagioni turbolente nei prossimi mesi. Infatti, molti allenatori potrebbero essere in bilico dopo una stagione di alti e bassi e in cui la continuità è rimasta sconosciuta.

Di certo, non ci riferiamo a Luciano Spalletti, dato che alla guida del Napoli continua a collezionare successi e ottime prestazioni che gli stanno permettendo di comandare in solitaria la Serie A e con ampio distacco. Diversi chilometri più a Nord, a Milano, invece la situazione è decisamente diversa. È vero, ieri è arrivata una vittoria pesante del Milan di Stefano Pioli contro il Torino, ma di misura e senza convincere più di tanto sotto il profilo del gioco e della prestazione. In più, nell’ultimo mese e mezzo i rossoneri hanno avuto grossi problemi che hanno portato a risultati deludenti che hanno allontanato definitivamente lo scudetto, ma complicato anche la qualificazione alla Champions League. Senza considerare le sconfitte in Supercoppa italiana e Coppa Italia. L’altra sponda di Milano, quella nerazzurra, naviga in acque più tranquille, ma vista la rosa a disposizione era lecito aspettarsi di più anche da Simone Inzaghi, in chiave scudetto. Invece, la difesa non ha mai dato le risposte attese ed è arrivata qualche sconfitta inaspettata che ha allontanato la vetta.

Sarri in direzione Milano: ci pensano Inter e Milan

Proprio per questo, entrambi i club potrebbero pensare a una sostituzione del loro allenatore al termine della stagione.

È chiaro che bisognerà valutare come si chiuderà l’annata e se i due tecnici riusciranno a centrare gli obiettivi ora in cantiere, ma di certo non è utopia credere che Paolo Maldini e Giuseppe Marotta possano pensare a una svolta tecnica. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, le due società meneghine stanno già seguendo con grande attenzione il futuro di Maurizio Sarri. Sicuramente il Milan più dell’Inter, ma per entrambe un tecnico come lui farebbe comodo per i progetti presenti e futuri. Attenzione anche alle sirene dalla Premier League dove Tottenham, Everton e West Ham restano alla finestra, ma anche a un trasferimento in Liga. C’è la fila per Sarri e la Lazio potrebbe presto vedersi privata del suo condottiero.