“Rigiocare la partita”: dalla ‘speranza’ del Cagliari all’arbitro scommettitore

Gare giocate e poi fatte ripetere, è rimasta nella storia Borussia-Inter con la lattina di Coca Cola sulla testa di Boninsegna. I nerazzurri poi si qualificarono ai quarti di Coppa Campioni

“Il desiderio del Cagliari è di rigiocare la partita di Modena“. Lo ha detto a chiare lettere Nereo Bonato, Direttore sportivo del club sardo. Il riferimento è ovviamente alla discussa gara coi ‘Canarini’ di sei giorni fa terminata con la vittoria degli emiliani per 2-0.

Cosa è successo? Secondo quanto sostenuto dal Cagliari, l’arbitro del match Perenzoni avrebbe omesso di espellere il difensore rossoblù Zappa dopo la (presunta) seconda ammonizione. Come riportato nell’articolo di ieri, tutto nasce dalla (possibile) prima ammonizione arrivata allo stesso Zappa.

A fine primo tempo la mezz’ala della squadra di Ranieri, ovvero Rog, viene ingiustamente espulso per un fallo a centrocampo con conseguenti rumorse proteste dei calciatori cagliaritani. La ‘risposta’ di Perenzoni è stata un’ammonizione, secondo la versione del Cagliari rifilata allo stesso Zappa. Qualora venisse accertato che anche il primo giallo era davvero rivolta al difensore dei sardi, ecco che potrebbe essere decisa la ripetizione dell’incontro visto che nel successivo comunicato del Giudice sportivo è stata ufficializzata soltanto una ammonizione per il calciatore ex Inter.

“Mi preme anche sottolineare la correttezza di Rocchi, il designatore, che a fine gara a Modena si è scusato per l’errore – ha rincarato in conferenza stampa – il Ds del Cagliari, che ha presentato ricorso chiedendo appunto la ripetizione del match per errore tecnico – Anche l’arbitro Perenzoni è venuto negli spogliatoi e ci ha detto che in effetti, sull’episodio di Rog, un errore era stato commesso”.

Partite rigiocate, dal famoso Borussia-Inter all’arbitro che puntò sull’Over

A proposito di partite rigiocate, la più famosa è forse Borussia M’Gladbach-Inter della stagione ’71/72. Andata ottavi di Coppa Campioni, intorno alla mezz’ora Boninsegna viene colpito alla testa da una lattina di Coca Cola. Il centravanti nerazzurro viene sostituito e i tedeschi, già avanti per 2-1, dilagano vincendo 7-1. L’UEFA, però, fece ripetere la gara poi terminata 0-0 con l’Inter qualificata ai quarti.

Il ‘caso più recente è del 2016, con Sudafrica-Senegal valida per le qualificazioni al Mondiale 2018 che la FIFA fece ripetere (la prima era finita 2-1 per i padroni di casa) poiché l’arbitro ghanese Lamptey, successivamente radiato, assegnò un rigore inesistente agli ospiti dopo aver scommesso sulla partita. Precisamente sull’Over…