“Non è più un giocatore del Milan”: hanno ‘venduto’ Leao

Da pochi istanti è terminato il primo tempo di Milan-Torino: social scatenati, sono tanti i calciatori di Pioli nel mirino dei tifosi.

Ci si aspettava un Milan arrembante e volenteroso di gettarsi alle spalle il periodo no. Il duplice fischio di Ayroldi, invece, ha posto momentaneamente fine ad una gara nella quale è stato il Torino a sfiorare a più riprese il vantaggio. Gli uomini di Juric hanno avuto in mano il pallino del gioco per larghi tratti della gara, spaventando la porta difesa da Tatarusanu in svariate circostanze.

Il nuovo cambio di modulo di Stefano Pioli, che ha varato una difesa a tre riproponendola (almeno in teoria) in una veste più offensiva, fin qui non ha pagato. La manovra del Milan è stata infatti sterile e priva di sbocchi concreti. Farraginosi e prevedibili, i rossoneri non si sono quasi mai presentati pericolosamente in attacco, soffocati dal pressing ben condotto del Torino. Anche questa sera Rafa Leao ha letteralmente deluso le attese. Se si escludono un paio di fiammate, infatti, il fuoriclasse portoghese non è mai stato in grado di creare con le sue giocate i presupposti per la superiorità numerica.

Milan-Torino, i social non perdonano: tifosi contro Leao e Theo

Chiaramente Leao non è il solo calciatore della compagine di Pioli ad aver deluso le attese. Anche Theo Hernandez, ad esempio, non è riuscito a sfondare sulla corsia mancina. I social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi del Milan, che hanno esternato tutto il loro disappunto puntando il dito anche contro Krunic, apparso non lucido nelle scelte. Ecco una rapida carrellata:

Leao fermo che dorme in mezzo al campo, si fa rimbalzare la palla addosso… — Indiavolati 🍥 (@indiavolati_2) February 10, 2023

Leao verrà venduto la prossima estate — Massimo Capelli (@capelli_massimo) February 10, 2023

#Leao non è praticamente più un giocatore del #Milan. Non che ci fossero troppi dubbi. Ma per la sua carriera, data la parabola societaria dell’ultimo anno, è anche meglio cosi. — Mikhail Laurenza (@Mikazero) February 10, 2023

Diaz e Leao svegliatevi basta le dormite — Timon Simoné (@milano948) February 10, 2023

Perfetto, quindi Leao a giugno saluta tutti. — 0-3 Lautaro è finita 🇺🇦 (@EmiCarb) February 10, 2023

Giroud che sbaglia passaggi a due metri, theo che si fa sovrastare fisicamente, Adopo che fa i sombreri… Ma cosa sto guardando? — Indiavolati 🍥 (@indiavolati_2) February 10, 2023

Sempre più convinto che ha scelto di passare a 3 perché non può cambiare Theo.

Avesse l’opportunità starebbe ancora a 4 — PaoloG (@tenedeviandare) February 10, 2023