Ibra, primo tempo da protagonista: Milan-Torino è la sua partita

Lo svedese torna a San Siro dopo l’operazione e scalda il suo stadio. Ecco la partita dell’attaccante

E’ un Milan ancora con il freno a mano tirato quello che si è presentato a San Siro dopo le umilianti sconfitte contro Lazio e Sassuolo e il ko per 1 a 0 contro l’Inter.

La sfida contro il Torino, però, rappresenta la partita del ritorno di Zlatan Ibrahimović. Come raccontato da Stefano Pioli in conferenza stampa, lo svedese ha praticamente zero minuti nelle gambe ma la sua presenza è importante per una squadra davvero intimorita, che ha perso tutte le sue certezze.

Ibra sta così vivendo Milan-Torino come se fosse dentro il rettangolo di gioco. Dalla panchina, dove è seduto insieme a Pioli, incita e sprona i compagni. Lo sta facendo soprattutto con quelli più vicini a lui, come Rafael Leão.

Ma la partita dello svedese era iniziata già prima del calcio d’inizio. Durante il riscaldamento è tornata a suonare la sua canzone, poi durante la lettura delle formazioni il boato del pubblico quando è stato fatto il suo nome. L’effetto Ibra si sta dunque facendo sentire in tribuna. Si spera che presto si possa sentire anche in campo.