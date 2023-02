Il Milan vince ma non convince: “Pioli via subito”

Milan, la vittoria non basta: il tecnico rossonero nel mirino delle critiche sebbene i rossoneri abbiano acciuffato tre punti di nevralgica importanza.

Servivano tre punti importanti al Milan per provare a gettarsi alle spalle il periodo no. Obiettivo raggiunto per Giroud e compagni, al termine di una gara nella quale il “Diavolo” ha comunque riscontrato molte difficoltà a venire a capo di una contesa a lungo sui binari dell’equilibrio.

Una giocata di Giroud ha contribuito a sciogliere il rebus con un’incornata imperiosa, esorcizzando i fantasmi che a lungo si erano sedimentati in quel di San Siro. Un lampo di un campione per riuscire ad imprimere una svolta importante ad una gara che sembrava assolutamente stregata. Grazie al suo bomber il Milan è riuscito a riprendere la marcia in campionato ma chiaramente i problemi non sono risolti. Soprattutto nella prima frazione di gioco la compagine di Pioli ha prestato il fianco alle ripartenze di un Torino che ha minacciato la porta di Tatarusanu in svariate circostanze.

Milan-Torino, Pioli nel mirino dei tifosi: il motivo

Non è un caso che il tecnico del Milan sia stato comunque bersagliato dai propri tifosi. Per una gestione dei cambi definita rivedibile ma anche per un gioco che non è riuscito a decollare.

Le tossine dell’ultimo periodo di sicuro non hanno agevolato i rossoneri che solo dopo essere passati in vantaggio si sono sciolti, andando vicini al raddoppio in un paio di occasioni. Pioli nuovamente nel mirino della critica: ecco una rapida carrellata delle reazioni social più calde sull’argomento:

La totale incompetenza di Pioli è dimostrata dall’aver tenuto mezza stagione a marcire in panchina Thiaw. #MilanTorino — MrLeon (@TwitMrLeon) February 10, 2023

Io proprio non li capisco i cambi di #Pioli 🤔 — corradi__82 (@corradi__82) February 10, 2023

Pioli non ci sta capendo più un cazzo,serve un cambio basta — matteo luppi (@matteoluppi2000) February 10, 2023

Derby Supercoppa…umiliati. Due settimane dopo puoi rifarti, e ti fai umiliare ancora. Coppa Italia. Ti umilia un Torino in 10. Hai la possibilità di rifarti e ti fai umiliare ancora. Il messaggio è chiaro… #MilanTorino — Pioli allenatore da provinciale (@omotigre) February 10, 2023

siamo diventati la roma. Pioli vattene oggi più che mai — Bic official 🛏️ (@Ritch92236305) February 10, 2023