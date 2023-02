HIGHLIGHTS | Giroud risolleva il Diavolo, il Milan supera il Torino

Il Milan si risolleva nel suo periodo più buio grazie a Giroud: basta un gol del francese per battere il Torino

Una vittoria che sa di speranza e che fa rivedere la luce a Stafano Pioli. Una vittoria che porta la firma di Olivier Giroud, l’uomo dei gol pesanti.

Il Milan supera 1-0 il Torino nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A grazie al decisivo colpo di testa del centravanti francese al 62′. E’ lui a regalare nuovamente agli uomini di Pioli i tre punti, che non arrivavano da oltre un mese. Una vittoria che fa respirare i rossoneri e che mette pressione alle dirette avversarie nella lotta Champions, obbligate a non perdere punti in questo turno di Serie A. Non sono però molti gli aspetti da salvare del Milan visto a San Siro. Sicuramente non il primo tempo, con i rossoneri (oggi in verde) sostanzialmente mai pericolosi dalle parti di Milinkovic-Savic. I granata, al contrario, sono ben messi in campo e giocano un primo tempo decisamente migliore rispetto agli uomini di Pioli. In particolare è Sanabria il più pericoloso tra i ragazzi di Juric.





Milan-Torino 1-0: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa il Milan parte con un piglio diverso. L’occasione migliore capita a Leao: Giroud serve il portoghese con una palla sporca, ma l’estremo difensore granata è bravo a chiudergli lo specchio in uscita.

Giroud fa invece vedere di essere molto meglio come finalizzatore che come rifinitore: prima il suo sinistro viene bloccato sulla linea da Milinkovic-Savic, poi concretizza in rete il cross dalla sinistra di Theo Hernandez. La torsione del numero 9 fantastica e la palla supera l’estremo difensore serbo per il gol che decide la partita. Il Toro ha un’occasione per pareggiare da calcio d’angolo, ma la palla sfiora il palo. Anche i rossoneri hanno però una grossa occasione, con Theo Hernandez che sfrutta malamente un contropiede. Per il Milan una vittoria che da morale, in vista della sfida al Tottenham in Champions League, anche se la squadra continua a sembrare una lontana parente rispetto a quella che si è laureata campione d’Italia.

Milan-Torino 1-0

Marcatori: Giroud 62′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 56 punti; Inter 43; Milan* 41; Roma 40; Lazio 39; Atalanta 38; Torino* 30; Udinese e Bologna 29; Juventus**, Empoli e Monza 26; Fiorentina 24, Lecce e Sassuolo 23; Salernitana 21; Spezia 18; Verona 13; Sampdoria 10; Cremonese 8.

*una partita in più

**15 punti di penalizzazione