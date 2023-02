Guardiola vuole allenare in Serie A: contatti già avviati

Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City al termine di questa stagione. Dopo Liga, Bundesliga e Premier vuole la Serie A

Il Manchester City non sta vivendo un buon momento. Non tanto in campo, dove è in corsa ancora per tutti gli obiettivi fatta eccezione per la Coppa di Lega inglese. I Citizens sono secondi in campionato a 5 punti dall’Arsenal (che però ha una partita in meno, ndr), agli ottavi di finale di Champions League dove affronteranno il Lipsia, così come di FA Cup dove se la vedranno col Bristol City.

I problemi riguardano gli aspetti finanziari, con il club di Manchester accusato di diverse violazioni delle norme sul fair play finanziario tra il 2009 ed il 2018. Tra le accuse c’è quella del mancato rispetto dell’obbligo di fornire i dettagli dei contratti dei calciatori e dell’allenatore. Illeciti che potrebbero spingere proprio Pep Guardiola a cambiare aria al termine della stagione, sebbene il manager catalano in conferenza stampa abbia provato a gettare acqua sul fuoco: “Gli altri 19 club di Premier League ci hanno già condannati, ma a me interessa solo cosa dice la mia di società. Abbiamo degli ottimi avvocati che ci difenderanno come fatto in passato davanti alla Uefa. Non so cosa accadrà, ma sono convinto della nostra innocenza. Se poi decideranno per la nostra retrocessione, non sarà un problema, il Manchester City è già stato nelle serie inferiori in passato. Io ho intenzione di restare qui”. Ma i rumors sul suo futuro si rincorrono e portano anche in Italia.

Calciomercato Milan, Guardiola al posto di Pioli: ecco cosa sta succedendo

Qualora dovesse maturare l’addio, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichjes’, Pep Guardiola sarebbe interessato a fare un’esperienza in Serie A per aggiornare il suo già ricco curriculum.

Dopo aver vinto nella Liga spagnola con il Barcellona, in Bundesliga con il Bayern Monaco e in Premier con il Manchester City, il tecnico catalano vorrebbe tornare in Italia dove da calciatore ha indossato le maglie di Roma e Brescia. Secondo la suddetta fonte, a lui starebbe pensando il Milan in caso di separazione da Stefano Pioli. Ma c’è di più: ci sarebbero già stati i primi contatti con il suo entourage per capire se c’è intenzione di trasferirsi a Milano. La porta sarebbe stata lasciata aperta: l’ingaggio non sarebbe un problema, a condizione che i rossoneri conquisteranno la qualificazione alla prossima Champions.