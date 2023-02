Ha conquistato il Bayern Monaco: la Juventus rischia di perderlo

In attesa di conoscere il proprio destino, la Juventus pensa anche al futuro: c’è il rischio che vada al Bayern Monaco

In attesa del proprio destino. La Juventus vive in un tempo sospeso, senza avere la certezza di quel che è e quel che sarà. La formazione di Allegri sta provando a risalire la classifica, dopo essere precipitata a metà graduatoria con la penalizzazione di quindici punti inflitta dalla Corte di Appello Federale.

La vittoria netta contro la Salernitana, con il ritorno al gol di Vlahovic, ha dato un altro segnale incoraggiante dopo la vittoria in coppa Italia contro la Lazio. Ora ci sono altri appuntamenti che attendono i bianconeri dentro e fuori dal campo. Dentro c’è da affrontare l’Europa League e la duplice sfida con il Nantes, fuori c’è il giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni e l’indagine sulla manovra stipendi che potrebbero cambiare gli scenari in un senso o nell’altro. Ad oggi modo per la Juve si prospetta un calciomercato particolare con la necessità di stringere la cinghia e di continuare a puntare sui giovani. Ma nelle strategie bianconere si innesta però un ostacolo non di poco conto: il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, il Bayern su Nonge

Stando a quanto riporta su Twitter il giornalista Sacha Tovalieri, infatti, i bavaresi hanno messo gli occhi su Joseph Nonge Boende, gioiellino della Juventus Primavera.

Ieri il calciatore è stato protagonista, suo malgrado, della sfida di Youth League contro il Genk: espulso dal direttore di gara nella sconfitta ai calci di rigore con la squadra belga. La sua prestazione non è comunque passata inosservata con il Bayern Monaco, il Monaco e l’Eintracht Francoforte che hanno messo sotto i riflettori il giovane centrocampista. La Juventus non intende privarsi del 17enne, legato da un contratto fino al 2024, e sta trattando per il prolungamento dell’accordo. Una trattativa resa più complicata dalle sirene che arrivano dall’estero per il franco-congolese.