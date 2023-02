Il PSG si prende il grande talento, Juventus bruciata

Inter e ora Juve: il Psg incubo delle big italiane. Mani sul classe 2004 messosi in luce in Youth League: ecco i dettagli

Dopo Skriniar all’Inter, il Paris Saint-Germain starebbe per ‘fregare’ un giocatore anche alla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il club transalpino, è a un passo dal mettere le mani su uno dei migliori talenti del panorama calcistico europeo.

Ancora Al-Khelaifi, anzi ancora Campos. Il Ds del PSG si conferma uno dei migliori a livello internazionale. Uno capace di arrivare spesso in anticipo sui migliori prospetti. Specie su quelli portoghesi, come lui. È anche il caso, a quanto pare, di Diego Moreira, astro nascente del calcio lusitano attualmente in forza nel Benfica Under 19.

Il #PSG è vicino all’acquisto di Diego #Moreira, esterno classe 2004 del #Benfica. Sul giocatore nativo di Liegi c’era anche la #Juventus che però è stata bruciata dai parigini. — Marco El Rawi (@Marcoelraa) February 9, 2023

Juventus, focus su Diego Moreira

Moreira è un esterno sinistro classe 2004 nato in Belgio e poi naturalizzato portoghese. È uno dei punti fermi del baby Benfica che quest’anno ha sfidato proprio Juve e PSG nel girone di Youth League.

Nel match in casa contro i bianconeri, perso 2-3 da ‘Le Aquile’, ha fornito a Hugo Felix l’assist del momentaneo uno a zero. Contro i parigini, in trasferta, ha realizzato la rete dell’1-2. La partita è poi finit 3-2 in favore dei portoghesi.