Rivoluzione estiva, due big sono già fuori dalla Juve

Due big sempre più lontani dalla Juve: la dirigenza bianconera pensa al futuro senza di loro. Tutti gli aggiornamenti in vista del calciomercato estivo

Archiviata la trasferta di Salerno, la Juventus di Massimiliano Allegri prepara la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. I bianconeri saranno di scena all’Allianz Stadium guidati dal ritrovato – e grande ex – Dusan Vlahovic.

Nella giornata di ieri, oltre a Pogba e Bonucci, anche Adrien Rabiot ha saltato l’allenamento in campo aperto a stampa e tifosi. Il centrocampista francese è ancora alle prese con qualche problema fisico ma non preoccupa lo staff. Salvo comlicazioni, sarà regolarmente a disposizione di Allegri nel match di domenica. Nel frattempo, dell’ex PSG si continua a parlare anche in sede di calciomercato. Come noto, infatti, il suo contratto è ancora in scadenza a giugno e non si registrano passi in avanti sul rinnovo: le richieste economiche del francese frenano il prolungamento, in aggiunta alla situazione attuale del club bianconero che ha di fatto messo in stand-by tutte le trattative.

Si complica, dunque, anche la permanenza del classe 1995, che negli scorsi mesi ha già strizzato l’occhio alla Premier League: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier, è stata una bella esperienza anche se non ho giocato neanche un anno lì. Si capisce che si respira il calcio in modo diverso da Francia e Italia. Non so se sarà alla fine della mia esperienza con la Juventus e non ho una squadra preferita in Inghilterra nella quale devo per forza giocare. Sono attratto dal campionato, è più adatto alle mie qualità”. Ma non solo Rabiot.

Calciomercato Juventus, Paredes e Rabiot sempre più lontani

Ancora più in bilico, e sempre più lontano dalla Juve, è il futuro di Leandro Paredes. L’argentino si è finora rivelato un flop dal suo arrivo in estate, e non ha mai convinto Allegri e la dirigenza bianconera.

Allo stato attuale, il centrocampista di proprietà del PSG non sarà sicuramente riscattato nel prossimo calciomercato estivo per la cifra pattuita di oltre 20 milioni di euro. L’ex Roma è diventato un’alternativa a Locatelli e per convincere la società sul riscatto serve ormai un’impresa. La Juventus sta pianificando il futuro senza Paredes e Rabiot.