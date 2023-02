Juventus sentenziata in diretta: “In Serie B, ma non si risolvono i problemi”

Le ultime news Juventus riguardano i processi che dovrà affrontare il club bianconero. Rischio retrocessione in Serie B

Sul campo la Juventus sembra aver ritrovato almeno in parte sé stessa. Prima la vittoria di misura sulla Lazio che è valsa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, poi il largo successo in trasferta in Serie A contro la Salernitana.

La classifica non sorride ancora alla squadra di Allegri, lontanissima dalla zona Champions League a causa dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale per il caso plusvalenze. In aula la Juve deve giocare una partita doppia: da un lato c’è il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per provare a riavere i punti, dall’altro un secondo dibattimento per il caso stipendi che rischia di portare a sanzioni anche peggiori. I tifosi sono preoccupati e si augurano di non rivivere quanto capitò nel 2006 con Calciopoli e la retrocessione in Serie B.

Juventus in Serie B, Damascelli: “Il sistema calcio dovrà fare i conti con i diritti tv”

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista Tony Damascelli, che non ha risparmiato critiche al club bianconero, mandando però un messaggio a tutto il sistema.

“Secondo me la Juventus verrà mandata in Serie B e se è colpevole la giustizia deve fare il suo corso ed è giusto che paghi – la sentenza emessa ai microfoni di ‘Radio Radio’ – Ma il sistema calcio, che spesso si comporta come il Don Abbondio dei Promessi Sposi, non può pensare di risolvere i problemi e lavarsi la coscienza escludendo la Juve dalla Serie A. Perché poi dovrà sedersi al tavolo della trattativa per la vendita dei diritti tv dei prossimi quattro anni e come lo farà senza i 10 milioni di tifosi bianconeri?”. Staremo a vedere come andrà a finire.