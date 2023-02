Juve, allarme centrocampo: Pogba ancora non si vede. E anche Allegri va KO

La Juventus apre le porte della Continassa e prepara la sfida di domenica contro la Fiorentina. Ancora assente Pogba, a dirigere la seduta non c’è Allegri

Porte aperte alla Continassa per l’allenamento della Juventus, che prepara la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro la Fiorentina dopo il convincente successo sul campo della Salernitana.

Atmosfera serena con l’entusiasmo dei tifosi presenti a caricare e applaudire i ragazzi di Massimiliano Allegri, malgrado il periodo complicato con le inchieste extra campo che hanno portato per il momento ad una penalizzazione di 15 punti in classifica. La seduta di oggi non è stata diretta però dal tecnico livornese, rimasto a casa per una leggera indisposizione causata da sintomi influenzali. Nulla di preoccupante per Allegri che già domani dovrebbe rientrare nel quartier generale bianconero per l’antivigilia della sfida con la Fiorentina. Il mister bianconero però dovrà far fronte ancora a diverse defezioni, soprattutto in mediana: Miretti sarà out per circa un mese, mentre Paul Pogba anche oggi ha lavorato individualmente senza scendere in campo. Lavoro programmato in palestra per Rabiot, la buona notizia invece riguarda il rientro a tempo pieno di Paredes: l’argentino ha smaltito il fastidio sotto il ginocchio che gli aveva fatto saltare la trasferta di Salerno e ha disputato insieme a compagni anche la partitella finale.