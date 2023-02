Al J-Medical in stampelle: le condizioni di Miretti e le prossime mosse di Allegri

L’unica nota stonata nella convincente vittoria della Juventus contro la Salernitana è l’infortunio di Fabio Miretti: le condizioni del baby centrocampista

La Juventus torna a vincere e convince in campionato: 3-0 sul campo della Salernitana e zona Europa adesso a -4 per la compagine allenata da Massimiliano Allegri.

C’è però una macchia nella serata quasi perfetta della ‘Vecchia Signora’ all’Arechi: il brutto infortunio rimediato da Fabio Miretti, costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’intervallo dopo uno contro di gioco a ridosso dell’area di rigore dei bianconeri. Per il baby classe 2003 si tratta di una distorsione alla caviglia e questa mattina dopo il ritorno dalla trasferta di Salerno si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al J-Medical. Miretti si è recato in stampelle dal centro medico che fiancheggia l’Allianz Stadium e successivamente è arrivato il bollettino ufficiale della Juventus sull’entità dell’infortunio: “Gli approfondimenti radiologici hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica“. Da valutare nei prossimi giorni i tempi di recupero del canterano, con Allegri che tira però un sospiro di sollievo dopo gli esami odierni.

Juventus, tegola Miretti: Allegri punta su Fagioli

Un bel guaio comunque in vista dei prossimi impegni per l’allenatore toscano, che nel reparto mediano deve far fronte al problema sotto il ginocchio accusato da Paredes e al lento recupero di Paul Pogba, con quest’ultimo che difficilmente rientrerà nella lista dei convocati per il prossimo match casalingo con la Fiorentina.

Allegri per l’incrocio dell’Allianz Stadium contro i viola dovrebbe quindi proporre il terzetto composto da Locatelli, Rabiot e Fagioli, con il talento ex Cremonese in evidenza martedì nel match contro la Salernitana. Il numero 44 ha sciorinato una prova di spessore e fornito con un tocco delizioso l’assist per il tris di Vlahovic che ha messo definitamente in ghiaccio la contesa in favore della Juve. Fagioli a suon di prestazioni ha scalato le gerarchie a centrocampo e conquistato la fiducia di Allegri dopo una prima parte di stagione dove aveva trovato poco spazio. In attacco invece a fare la voce grossa è stato Dusan Vlahovic, mattatore della sfida e che ha ritrovato il gol in maglia bianconera dopo 115 giorni. Il serbo avrà una maglia da titolare al cospetto dell’ex Fiorentina, mentre alle sue spalle sarà ballottaggio tra Chiesa e Di Maria. Difficile per il momento che Allegri lanci dal primo minuto il tridente, che potrebbe essere una variabile invece a partita in corso in caso di necessità.