Dalle conferme su Traoré all’assist per Ziyech: sliding doors Roma

Roma, un mercato rimasto legato alla situazione Zaniolo: Traore era il vero obiettivo, ma c’è anche la pista Ziyech

Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray. I rapporti con la Roma erano ormai deteriorati e il giocatore, accostato soprattutto al Milan nel corso del mercato di gennaio, alla fine ha deciso di volare in Turchia.

Il club di Istanbul ha saputo accontentare le richieste della Roma. Un po’ come avrebbe fatto il Bournemouth, che però si è visto ricevere picche dal giocatore italiano. Il club inglese infatti è stato quello che più di tutti, prima del Galatasaray, è stato vicino ad accontentare le richieste giallorosse. Il ‘No’ di Zaniolo però ha portato i ‘Cherries’ a fiondarsi su Hamed Traore del Sassuolo, che ha lasciato l’Italia per approdare in Inghilterra. E proprio il giovane ivoriano era l’uomo individuato dalla Roma per sostituire Zaniolo in caso di partenza. Il ‘No’ di Zaniolo ha portato gli inglesi a virare sull’ivoriano, che Pinto avrebbe voluto nella capitale.

Roma, Zaniolo ha fatto sfumare Traore e Ziyech, ma questa pista può riaprirsi

Un’operazione che la Roma avrebbe costruito diversamente, magari inserendo Bove come parziale contropartita da girare al club neroverde, con cui i giallorossi hanno da sempre eccellenti rapporti.

La tardiva decisione di Zaniolo ha però impedito alla Roma di poter acquistare un sostituto dal mercato. I giallorossi avevano puntato appunto Traore, finito poi in Inghilterra, proprio al Bournemouth, ma anche Hakim Ziyech. Pure il marocchino, protagonista al Mondiale con la propria nazionale con cui ha centrato uno storico quarto posto e in uscita dal Chelsea, era stato uno dei giocatori osservati dal club capitolino. Nelle ultime ore di mercato Ziyech è stato vicinissimo ad approdare al Paris Saint-Germain, ma in questo caso l’affare non si è concretizzato ed è sfumato sul gong. Questo però potrebbe aprire un nuovo spiraglio per la Roma nella prossima estate. Il giocatore resta in uscita dai londinesi, che tra giugno e gennaio hanno acquistato tantissimi nuovi giocatori. Ci sarà poi bisogno di fare cassa e di accontentare gli scontenti. Su Ziyech ci aveva messo gli occhi anche il Milan: l’ipotesi Serie A non va quindi accantonata, nonostante il pericolo Psg.