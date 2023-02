Vlahovic croce e delizia Juve: rischio cessione con minusvalenza

Con il futuro ancora incerto, Dusan Vlahovic è croce e delizia per la Juventus: dalle speranze in campo al rischio minusvalenza

Arrivato poco più di un anno fa, dopo il più grande sforzo economico mai fatto da un club italiano nel mercato invernale, Dusan Vlahovic è croce e delizia per la Juventus.

Contro la Salernitana si è rivista finalmente la miglior versione dell’attaccante serbo: la pubalgia, al momento, sembra lasciargli un po’ di tregua e dopo il Mondiale si è presentato un Vlahovic più leggero e veloce. La doppietta contro gli uomini di Nicola arriva nel momento giusto e potrebbe dare la spinta per affrontare al meglio i prossimi mesi. A Massimiliano Allegri e alla sua ‘Signora’ avere il miglior Vlahovic serve come una boccata d’aria dopo l’apnea. Il più grande rischio per la prossima estate, invece, è rappresentato dalla minusvalenza.

Juventus invischiata nel caos plusvalenze: il rischio su Vlahovic però è la minusvalenza

In queste ultime settimane in casa Juventus l’attenzione è rivolta maggiormente alle aule di tribunale piuttosto che al campo, ma la compagine di Allegri deve continuare a performare non sciogliersi nella corrente.

Ancora non possono comprendersi gli sviluppi che la questione plusvalenze e che gli altri filoni d’indagine possano avere, così come non si possono ancora calcolare gli eventuali danni. Sul futuro di Vlahovic le sanzioni potrebbero avere risvolto molto importanti: in caso di mancata Champions League o altri scenari peggiori, la Juventus potrebbe essere costretta ad ascoltare delle offerte, anche perché il serbo vuole tornare a giocare nella massima competizione europea per club.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, l’Atletico Madrid starebbe monitorando la situazione dell’attaccante serbo e valuterebbe un’offerta da 40/45 milioni di euro, prendere o lasciare. Praticamente la metà di quello che è stato pagato dalla Juve nella scorsa stagione. In estate l’ex Fiorentina peserà a bilancio circa 60 milioni di euro, una cessione a cifre inferiore significherebbe iscrivere a bilancio una minusvalenza. Questo è uno scenario che la società piemontese vuole assolutamente evitare. Ora la Juventus si gode Vlahovic in campo, sperando che i suoi gol siano d’aiuto per superare questa tempesta, poi in estate si potranno calcolare gli eventuali danni. Intanto, il primo pensiero nella testa dell’attaccante è la sfida contro la sua ex: allo Stadium arriva la Fiorentina.