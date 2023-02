Ultimo tentativo, la mossa clamorosa di Milinkovic-Savic

Il centrocampista serbo è legato alla Lazio, nella quale è approdato nell’estate del 2015, da un solo altro anno di contratto

Dove sarà il futuro di Milinkovic-Savic? Sono anni ormai che si parla di un suo addio alla Lazio, ma il serbo è alla fine sempre rimasto in biancoceleste. ‘Colpa’ delle elevate richieste di Lotito, fino a un anno e mezzo fa superiori addirittura ai 100 milioni, ma anche di un modesto pedigree internazionale dello stesso calciatore, che a fine febbraio spegnerà 28 candeline. Il treno del top club sembra ormai passato, ma lui non si rassegna.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Defensa Central’, infatti, Milinkovic-Savic ‘sogna’ ancora il Real Madrid. Lì voleva andare, lì vuol provare ancora ad andare. Per la medesima fonte per realizzare il sogno è pronto a dire no a Lotito per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

Milinkovic vuole il Real, proprio come Gvardiol, il problema è che il Real non vuole lui. Già perché le ‘Merengues’ vogliono aprire un nuovo ciclo con calciatori molto più giovani. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno era e rimane Bellingham del Borussia Dortmund.

Perez è in sfida coi top club inglesi, deciso a mettere le mani sul cartellino del classe 2003. Non dovesse riuscirci, scrive ‘Defensa Central’, non arriverebbe nessun altro centrocampista. Zero chance, quindi, per Milinkovic che di recente è stato riaccostato alla Premier.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Milinkovic-Savic

Nelle ultime settimane per il futuro di Milinkovic-Savic si è parlato tanto in ottica Arsenal, capolista del campionato inglese e vecchia ammiratrice del classe ’95 nativo di Lleida.

I ‘Gunners’ o altri club di Premier possono senza dubbio ‘accontentare’ le richieste della Lazio, ora sui 60 milioni di euro. Come minimo. E la Juventus? Ora, come normale che sia, è tutto fermo. Il mercato bianconero è bloccato.