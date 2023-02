Salernitana-Juventus anche sul mercato: a fine stagione ‘sfida’ per Nicolussi Caviglia

Non inganni la prova opaca con la Juventus: Hans Nicolussi Caviglia può essere un punto fermo della Salernitana targata Nicola

Dopo alcune prove incoraggianti, una serata da dimenticare per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista si è reso autore di una brutta prestazione, macchiata da errori decisivi. Ma non è il caso di far drammi, anzi.

Sarà stata l’emozione di giocare contro la “sua” Juventus, o forse la voglia di impressionare in un Arechi gremito, ma Hans Nicolussi Caviglia è stato autore di una brutta prova nel match perso per 3-0 dalla Salernitana nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. Prima il fallo da rigore su Miretti che ha permesso ai bianconeri di passare in vantaggio, poi il “regalo” Fagioli con cui ha propiziato la rete del definitivo 3-0 bianconero.

Una serata da dimenticare per il centrocampista classe 2000 che – per la prima volta – ha assaggiato qualche fischio dell’Arechi, stadio il cui pubblico è sempre esigente, ma anche capace di far sentire protagonisti giovani talenti come Hans Nicolussi Caviglia. Nicola lo aveva schierato titolare nella mediana a due con Coulibaly dopo l’ottima prova di Lecce, dove era entrato con concentrazione e grinta. Con la Juventus era partito bene, ma dopo l’episodio del rigore ha cambiato registro, diventando quasi irriconoscibile.

Hans Nicolussi Caviglia, un futuro tutto da scrivere

Al netto della brutta prova offerta con la Juventus, Hans Nicolussi Caviglia resta un giocatore importante per Davide Nicola che potrebbe dar fiducia all’ex SudTirol anche nella delicata trasferta di Verona. Arrivato in prestito dalla Juventus, nella prima parte di stagione in Serie B aveva fatto benissimo, con due gol in diciassette partite giocate con la compagine altoatesina.

Poi, la grande chance in Serie A: “Mi ispiro a Cruijff ma guardando ad oggi seguo De Bruyne” disse in occasione della conferenza stampa di presentazione al fianco del direttore sportivo Morgan De Sanctis. Proprio il ds granata ha dimostrato di credere fortemente nelle potenzialità del calciatore ex Parma, passato ai campani in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto. Per acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione, la Salernitana dovrebbe versare 8 milioni di euro nelle casse della Juventus che – a sua volta – con un investimento da 10 milioni blinderebbe uno dei suoi gioiellini.

Chiaramente, saranno decisivi i prossimi mesi: il club granata potrebbe puntare con decisione su Hans Nicolussi Caviglia, ma i bianconeri ne seguiranno il cammino per valutare di riportarlo a Torino, anche nell’ambito del progetto di ringiovanimento della rosa.

Paolo Siotto