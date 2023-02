Juventus gelata, doppio no per il bomber

Pur tra mille incognite, la Juventus pensa al mercato del futuro: ma si allontana in maniera forse definitiva un colpo in attacco

Qualche segnale positivo, per la Juventus, arriva dalla vittoria contro la Salernitana, che quanto meno fa riprendere l’andatura ai bianconeri in campionato. La situazione del club piemontese resta, al momento, in un limbo difficile da interpretare, in attesa di notizie definitive, verso la fine della stagione, sulla situazione giudiziaria del club, gravato dal -15 di penalizzazione in classifica e con l’attesa per i verdetti sugli altri fronti aperti.

Sul campo, la squadra dovrà provare a fare il meglio possibile, per capire in che posizione sarà al termine dell’annata, con il fronte delle coppe che potrebbe fornire un’alternativa per la qualificazione all’Europa del prossimo anno, che resterà comunque sub-judice, con l’Uefa chiamata a un verdetto conclusivo. Nel frattempo, la società, che non sa cosa sarà dei big presenti in rosa, prova comunque a guardarsi intorno sul mercato e a monitorare la situazione di eventuali acquisti per il futuro. Ma è chiaro sia che, nella peggiore delle ipotesi, l’appeal potrà essere limitato, sia che diversi obiettivi, anche per altri motivi, potrebbero sfumare. Da questo punto di vista, occhio alla situazione di un target per il reparto offensivo, che sembra allontanarsi sempre di più.

Juventus, Ferran Torres ‘blindato’ dal Barcellona: il punto

Parliamo di Ferran Torres, ‘pallino’ bianconero sin dai tempi di Paratici e rimasto nel mirino per la sua situazione particolare al Barcellona. Ma il cui futuro sembra poter essere ancora in Spagna, o comunque lontano dall’Italia.

Il ‘Mundo Deportivo’ riferisce di un’offerta giunta, a gennaio, da un club di Premier League non specificato. Ma che il giocatore non avrebbe preso in considerazione, volendo giocarsi le sue carte tra i blaugrana, nonostante un minutaggio che si è ridotto. L’ex Manchester City in questa stagione ha soltanto 5 reti in tutte le competizioni ufficiali, ma nella seconda metà della scorsa stagione aveva dato un buon contributo. E lo stesso Xavi in panchina appare disposto a rivedere la sua posizione, in vista di un mercato estivo in cui è già in bilico il futuro di Dembelé e Ansu Fati.