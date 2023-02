Milan, Leao ha le idee chiare: ecco cosa vuole

Il portoghese, tra musica e calcio, fissa gli obiettivi. Il giocatore dimostra di sapere cosa vuole: ecco le sue dichiarazioni

Lunga intervista rilasciata da Rafael Leao a “Noisey Personal” di VICE. L’attaccante del Milan, in arte Way 45, ha parlato soprattutto di musica. La sua seconda passione dopo il calcio.

Il giocatore vede la canzone come un hobby: “Non riesco a dare un numero esatto alle canzoni che ho scritto – afferma Leao -, più di 50. Quando arrivo a casa mia in un giorno faccio 2-3 pezzi. Finisco allenamento, arrivo a casa, riposo, mi sveglio alle 17:30/18, guardo Netflix, ascolto un beat. Vado in studio alle 19, alle 20:30 mangio e alle 22, 22 e 30 prima di dormire faccio questa cosa fino a mezzanotte”.

Leao non ha parlato di futuro o di Milan. Non è mai stato accennato l’argomento ma la domanda sul calcio era inevitabile. Il portoghese, come ogni giocatore, sogna in grande: “Voglio vincere tante cose – ammette l’attaccante rossonero -, cose importanti, essere importante nel mio club e vincere trofei individuali. Qual è l’obiettivo che ti sei posto dal punto di vista calcistico e dal punto di vista musicale? Nel calcio la Champions League, nella musica portare il mio nome più in alto possibile. Essere conosciuto al top della musica”.

Milan, sogno Champions League: riprende la corsa con Leao protagonista

L’obiettivo di Rafael Leão, come è normale che sia, è conquistare la Champions League. Un obiettivo difficile da realizzare ma non impossibile.

Il suo Milan sta attraversando un periodo di crisi profonda, ma giorno 14 febbraio c’è un ottavo di finale, contro il Tottenham, da giocare e magari da vincere. Dalle parti di Casa Milan si spera che la competizione europea possa dare finalmente quella scossa utile a riprendere il cammino anche in campionato.

La squadra di Pioli, dopo gli ultimi pesanti risultati negativi, è fuori dalla zona Champions. Non entrare tra le prime quattro squadre della Serie A rappresenterebbe un danno economico importante, che il Milan non può permettersi. Serve ritrovare anche il miglior Leao per rialzare la testa. Senza la competizione europea più prestigiosa il futuro di molti potrebbe essere messo in discussione, nessuno escluso.