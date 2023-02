Erede Skriniar, arrivata ‘offerta’ dalla Premier | CM.IT

Inter al lavoro per la sostituzione di Skriniar, che andrà via a parametro zero alla fine della stagione. Ausilio ‘guarda’ anche in Inghilterra

C’è un via vai di nomi per il dopo Skriniar. Il più recente ad aggiungersi alla ormai lunga lista di potenziali eredi dello slovacco – Scalvini e Djalo rimangono i preferiti – è un inglese. Parliamo di Tosin Adarabioyo, in forza al Fulham.

Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che il classe ’97, un ‘colosso’ di un metro e novantasei centimetri, è uno dei tanti che è stato proposto al club di Zhang.

Nello specifico proposto da un agente in stretti rapporti con la dirigenza di viale della Liberazione, in particolare con il Ds Piero Ausilio.

Nel recente passato accostato alla Juventus, Adarabioyo ha le caratteristiche giuste per raccogliere la pesante eredità di Skriniar. Chi lo conosce bene lo giudica di grande valore, pronto senz’altro per una big di Serie A.

Nato a Manchester da genitori nigeriani e poi calcisticamente cresciuto nel City, il 25enne è uno degli elementi più importanti del Fulham attualmente ottavo in classifica ma in piena corsa per un posto in Europa. Nell’annata in corso, il numero 4 della squadra allenata da Marco Silva ha collezionato 16 presenze per un totale di 1.273′.

Adarabioyo proposto all’Inter: nel contratto col Fulham opzione per il rinnovo fino al 2024

Ausilio sta monitorando anche il campionato inglese per rimpiazzare Skriniar, vedi l’interesse per Tanganga (anche se il centrale del Tottenham è visto più come successore di de Vrij) e quello per Lindelof del Manchester United, già trattato quando vestiva ancora la maglia del Benfica.

Adarabioyo può fare quindi al caso dell’Inter, ma va sottolineata una cosa: il centrale inglese non è propriamente un’occasione a costo zero. Nel suo contratto in scadenza a giugno, infatti, è presente un’opzione per il rinnovo unilaterale fino al 2024. Difficilmente il Fulham se lo lascerebbe sfuggire senza incassare un euro.