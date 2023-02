Addio Juve e ritorno a sorpresa: l’annuncio toglie ogni dubbio

Una pedina in forza alla Juventus può dire addio ai bianconeri: il calciatore ha rilasciato un importante annuncio, ecco come stanno le cose

Continua a tenere banco il caso Santoriello, ma la squadra targata Massimiliano Allegri non può assolutamente permettersi di lasciarsi distrarre dalle varie tematiche extra campo. In tal senso, è arrivata una buona risposta da parte della Juventus nel match dell’Arechi contro la Salernitana.

Conquistare i tre punti era compito tutt’altro che scontato, a maggior ragione considerando che i bianconeri venivano dalla netta sconfitta subita per mano del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ieri, però, l’atteggiamento di Vlahovic (ripartito finalmente titolare) e compagni è stato positivo dall’inizio alla fine della gara. Protagonista assoluto della contesa, in positivo, il bomber serbo, autore di una sontuosa doppietta. Nel mezzo la rete realizzata da Filip Kostic a fine primo tempo. Ovviamente non è neanche lontanamente sufficiente, perché la ‘Vecchia Signora’ – causa penalizzazione di quindici punti – si trova decima in classifica con un bottino di 26 punti.

Permane non poca incertezza sul futuro del club di Exor, con diversi giocatori importanti che potrebbero dire addio in estate. Uno è certamente Leandro Paredes, con l’argentino che fino a questo momento ha deluso le aspettative. Da un po’ di tempo è caduto l’obbligo di riscatto, che sarebbe potuto scattare al verificarsi di determinate situazioni. Resta il diritto, anche se appare sempre più difficile che la società torinese possa esercitare tale opzione e acquistare l’ex Roma a titolo definitivo dal Paris Saint Germain. Il motivo è da ricondurre, soprattutto, alle numerose prestazioni del classe ’94 ritenute non all’altezza dai più.

Calciomercato Juventus, Paredes sul ritorno al Boca Juniors: “Non ancora”

E si è parlato anche di un possibile ritorno a sorpresa al Boca Juniors, club che ha lanciato Paredes tra i professionisti. In merito allo scenario in questione, il centrocampista campione del mondo si è espresso chiaramente senza troppi giri di parole: “No, non è ancora il momento“, ha dichiarato l’argentino ai microfoni di ‘Tyc Sports’.

Una frase che non lascia a molte interpretazioni. Paredes compirà 29 anni il prossimo 29 giugno e intende ancora proseguire la propria avventura in Europa, nel calcio che conta. Ma forse accadrà lontano dalla Juventus, che necessita di ridurre i costi di ben 70 milioni di euro. Il tempo, come sempre, darà le sue risposte definitive.