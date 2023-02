Caos Santoriello, altro video sulla Juventus: lo ha detto davvero

Le frasi rilasciate dal PM Ciro Santoriello sulla Juventus continuano a far discutere parecchio: spunta un’altra frecciata al club bianconero

Nelle ultime ore si è scatenato il caos per via delle dichiarazioni di Ciro Santoriello, pubblico ministero della Procura della Repubblica di Torino che ha indagato più volte sulla Juventus e sta curando – insieme i magistrati Bendoni e Gianoglio – l’inchiesta Prisma sul bilancio della ‘Vecchia Signora’.

Come noto, è spuntato un video registrato durante un convegno a cui il procuratore campano ha partecipato il 14 giugno del 2019. Nel corso dell’evento, Santoriello si espresse sul club bianconero utilizzando espressioni tutt’altro che piacevoli: “Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, mentre in qualità di pubblico ministero sono antijuventino, contro i ladrocini in campo. Eppure mi è toccato scrivere archiviazioni“. Queste frasi, inevitabilmente, hanno scatenato l’ira di parecci tifosi sui social, in particolare quelli bianconeri ovviamente. E, come vi abbiamo anticipato in esclusiva sulle pagine di ‘Calciomercato.it’, Santoriello potrebbe fare un passo indietro abbandonando l’inchiesta Prisma.

Si attendono novità in tal senso, in vista dell’udienza preliminare che andrà in scena il prossimo 27 marzo. Ad ogni modo, il polverone di polemiche difficilmente avrà delle conseguenze sul processo, anche nel caso in cui Santoriello faccia un passo indietro. Ieri, nel pre partita della sfida alla Salernitana, è arrivata anche la reazione della Juventus a ‘Dazn’ attraverso il nuovo responsabile dell’area tecnica Francesco Calvo: “Alcune frasi estrapolateda un contesto possono assumere un significato differente rispetto a quello originale. Ad ogni modo, la Juventus dà sempre rispetto e lo pretende al tempo stesso durante tutto l’iter giudiziario“.

Juventus, spunta un altro video di Santoriello: che frecciata

Nel frattempo ha cominciato a circolare un altro video con protagonisti sempre Santoriello e la ‘Vecchia Signora’. Stavolta l’episodio risale al 20 giugno 2019, all’interno di un convengo in quel di Torino.

Nel video il magistrato si augura di non essere chiamato – insieme ad altri colleghi – a parlare di diritto penale con riferimento alle società pubbliche. Un auspicio che il PM definisce “assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della vittoria della Coppa dei Campioni della Juventus“. Un passaggio che, inevitabilmente, aumenterà l’ondata di critiche nei suoi confronti.