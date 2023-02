Nuovo regista per Allegri: scambio clamoroso con un esubero

L’allenatore toscano potrebbe abbracciare un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione

Dopo l’ennesimo infortunio stagionale rimediato nei giorni scorsi che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Salerno, Leandro Paredes ha sollevato ulteriori dubbi in casa Juventus in merito alle sue condizioni fisiche. Il centrocampista argentino campione del mondo, tra le altre cose, non ha particolarmente convinto sin qui con le sue prestazioni.

Ad oggi, le percentuali di un suo acquisto a titolo definitivo da parte del club bianconero sono davvero molto basse. Con il Paris Saint Germain, infatti, era stato concordato un diritto di riscatto pari a 22,6 milioni di euro più bonus. Cifra che viene considerata fin troppo elevata da parte della dirigenza e che ad ogni modo non riflette quando fatto vedere in campo dallo stesso Paredes nei primi mesi trascorsi a Torino.

Per questa ragione la Juventus avrebbe ricominciato a scavare nel mercato alla ricerca di possibili nuovi profili da proporre a Massimiliano Allegri per il ruolo di regista. A tal proposito, in aiuto dei bianconeri potrebbe andare una vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Denis Zakaria, centrocampista svizzero che la scorsa estate era passato in prestito al Chelsea, senza trovare in un primo momento particolare spazio sia con Thomas Tuchel che con Graham Potter.

Calciomercato Juve, addio Paredes: scambio Zakaria-Kovacic con il Chelsea

Zakaria, rimasto fuori negli ultimi match per un problema muscolare, sembra comunque aver conquistato maggiore fiducia nelle ultime settimane.

Per questa ragione, come raccontato da calciomercatoweb.it, tra Juventus e Chelsea potrebbe nascere uno scambio in vista della prossima estate. L’indiscrezione, circolata sui tabloid inglesi nelle scorse ore con grande insistenza, racconta di un affare incrociato tra lo stesso Zakaria e Mateo Kovacic, vecchio pallino bianconero.

Il centrocampista croato con l’arrivo di Enzo Fernandez ha perso il posto da titolare e da qui a fine stagione potrebbe trovare sempre meno spazio. Qualora Zakaria dovesse chiudere bene l’annata e convincere definitivamente il club londinese, servirebbe l’assist perfetto alla Juve per imbastire uno scambio tra i due centrocampisti. Un’operazione che sotto il profilo tecnico farebbe l’interesse di Allegri, alla ricerca di un erede di Paredes per la mediana bianconera.