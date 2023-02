Bufera sul bianconero, i tifosi in rivolta: “Non prova un minimo di vergogna?”

Nuova bufera sul bianconero dopo l’annuncio di Allegri nella conferenza stampa pre Salernitana-Juventus. Cosa succede

“Pogba al solito, non ci sarà. Neanche Paredes che ha accusato un problema alla zampa d’oca e non sarà convocato”.

Lo ha annunciato Massimiliano Allegri alla vigilia di Salernitana-Juventus, facendo il punto anche sul capitano, Leonardo Bonucci: “Ha l’influenza ma sarebbe stato comunque indisponibile. Questo lo ha un po’ rallentato, ma il suo recupero è in linea. Speriamo di averlo presto, c’è bisogno di tutti”. La novità in casa bianconera per la trasferta di Salerno è il forfait di Leandro Paredes, il vero oggetto misterioso della stagione della Juve. Il suo futuro a Torino sembra già segnato: l’argentino ha ampiamento deluso le aspettative e, salvo sorprese da qui a fine stagione, non sarà riscattato per oltre 20 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. I tifosi sono già schierati sull’ex Roma.

Juventus, infortunio Paredes: i tifosi in rivolta

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Paredes è un fastidio https://t.co/pwK0cz7MvN — Cesare 🇮🇹🇵🇸🇸🇳🇭🇷 (@_caesar18) February 6, 2023

Mi sono tenuto #paredes al fantacalcio, mai scelta fu più sbagliata — Jah (@nu_jah9) February 6, 2023

cosa penso di Paredes non disponibile?

non me ne frega assolutamente niente, tanto in campo non combina niente di buono, se non le risse contro alcuni imbecilli.

la sua non convocazione una grande vittoria onestamente — alessandra (@_alessandra27_) February 6, 2023

Paredes ha un fastidio sulla zampa dell’oca.

Esiste davvero e li scopriamo tutti noi… 🙄https://t.co/3Rr5QkP1xH — Peppino De Pinot (@de_pinot) February 6, 2023

ciò che provo per Paredes è ciò che provavo nei confronti di Bendtner e Anelka: a volte dimentico facciano parte della rosa — martina (@spazioinutile) February 6, 2023

hahaha paredes è quasi peggio di pogba — matte (@MSomaschinii) February 6, 2023